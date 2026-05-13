李泳漢結婚片翻hit李家鼎承諾出糧至少畀3分2　揭新抱係騎馬學生

月前施明病世，前夫李家鼎 (鼎爺) 與兩名兒子李泳漢及李泳豪的家庭糾紛隨即鬧到滿城風雨，從初時單純的資產爭議，到現在互相謾罵指控，甚至牽涉到李泳漢老婆嚴佩鈺Conny，這場風波愈演愈烈。李泳漢指控弟弟李泳豪擅自動用父親逾三百萬資金，隨後鼎爺表態不希望步施明後塵，表明自己百年歸老後，將全權交由細仔處理。泳漢則反指父親被弟弟操控，並公開經過剪接的錄音，指控泳豪夫婦對鼎爺態度欠佳。而李家鼎就因淪為李泳漢夫婦的「人肉提款機」，結果忍不住公開錄音，自揭多年來被榨乾7位數身家。

李家鼎。（葉志明 攝）

李家鼎與施明雖已離婚，但近十年仍經常見面，弄孫為樂。（facebook圖片）

李家鼎承諾出糧至少畀3分2

自從李泳豪公開完整錄音後，李泳漢至今未有再作出回應。李泳豪的YouTube頻道上，一段記錄哥哥李泳漢於2016年舉行婚禮的片段近日翻hit。從片中可見，李家鼎在台上致辭時對新抱讚不絕口，並表示：「我多謝咁多位夾錢請我個仔娶太太，我都老懷安慰，等咗30幾年終於有杯茶飲。」他還透露李泳漢的太太是他的騎馬學生。鼎爺續說：「我唔幫個仔講說話，出糧畀啲啲？點叫啲啲？至少要畀三分二！我講嘅！」令人推測李泳漢曾在結婚時或在婚禮上向太太承諾會將部分薪金交予她。不過，疑似因為太多網民湧入留言區批評指責，李泳豪目前已關閉影片的留言功能。

李家鼎當時好開心。(youtube截圖)

李泳漢婚禮片翻hit。(youtube截圖)

李家鼎致詞。(youtube截圖)

李家鼎承諾出糧。(youtube截圖)