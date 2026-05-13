《愛回家》黃耀煌宣布離巢TVB結束16年賓主關係　自我懷疑想放棄

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，劇中誕生過不少經典CP。不過，月前的劇情卻令大批網民「崩潰」！劇中相差12年的姊弟戀CP—— 張龍（黃耀煌飾）與Rebecca（沈可欣飾）原本已步入談婚論嫁階段，豈料因一筆巨債導致二人分手收場。劇情播出後，不少觀眾大感不捨及憤怒，更惹來網民揣測劇組刻意「拆CP」，是為黃耀煌離開劇組或離巢TVB鋪路。對此，黃耀煌當時曾回覆《香港01》親解傳聞，表示：「我依家只係專注手上嘅工作，負責做好啲戲，其他交俾公司安排。(是否準備離巢TVB？) 依家未嘅。」

二人原本正籌備婚禮！（ IG/@terrenceyiuwong）

兩人分手收場！（截圖）

黃耀煌被傳為離巢鋪路！（IG/@terrenceyiuwong）

正式宣布離巢

然而今日早上，黃耀煌就於他的Threads宣布正式離巢TVB，發文寫道：「十六載光陰：不負初心，勇敢出發 ✨】16年，是一段足以讓少年成長為男人的歲月。今天，我正式為這段在 TVB 的職業生涯畫上句號。回首這 5800多個日子，最難忘的不是聚光燈下的瞬間，而是那些在深夜裡自我懷疑，卻依然選擇堅持的韌性。曾經也想過放棄，但幸運的是，每當走到十字路口，總會遇到一些前輩和伯樂拉我一把，給我機會，讓我明白「演員」這兩個字背後的重量。」

黃耀煌宣布離巢tvb。(threads圖片)

開展新旅程繼續演藝工作

他又感謝幫助過他以及支持他的人表示：「感謝公司多年的栽培，讓我從一個懵懂的藝訓班學生，變成了擁有「滿仔」、「周副官」、「張龍」等角色的黃耀煌。謝謝每一位合作過的監製、導演、台前幕後兄弟姊妹，還有每一位曾在電視機前為我停留的觀眾。這16 年，我學會了在等待中沉澱，在角色中生活。離開這個遮風擋雨的家需要勇氣，但我更渴望去看看外面的世界，挑戰更多的可能性。感恩過去一切的磨練，成就了今天不輕言放棄的我。未來，我會帶著這份堅持和熱誠，在不同的舞台繼續努力。我們江湖再見！🤍」

黃耀煌在tvb已16年。(threads圖片)