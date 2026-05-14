李連杰宣傳新書自爆甲亢改變面容　人生最艱難：眼球都突出來了

現年63歲的「功夫皇帝」李連杰近年大幅減產，不但外貌被指出現「斷崖式衰老」，其健康狀況亦備受關注，甚至多次傳出死訊、病重等，直至去年入院進行手術後，外貌回春，更一度傳出他「換心續命」及「全身換血」等傳聞。日前李連杰與兩名女兒Jane及Jada現身紐約，宣傳英文版新書《超越生死》（Beyond Life And Death），並舉辦簽名會，吸引大批粉絲捧場，可見這位國際武打巨星號召力驚人！李連杰曬出與兩個女兒的合照，並分享了近期接受訪問的內容，更談及甲亢帶來的打擊，直言：「那大概是我人生中最艱難的時期。」

李連杰近年大幅減產。（微博@李連杰）

李連杰近年大幅減產。（微博@李連杰）

李連杰公開手術後病床照。（影片截圖）

李連杰公開手術後病床照。（影片截圖）

李連杰宣傳英文版新書《超越生死》（Beyond Life And Death）。（IG@jetli）

舉辦簽名會。（微博@李連杰）

李連杰與兩名女兒Jane及Jada。（微博@李連杰）

李連杰宣傳英文版新書《超越生死》 兩愛女化身最強助手

李連杰在微博曬出近照，並寫道：「最近，我和兩個女兒在為新書《超越生死》的英文版《Beyond Life And Death》做宣傳，很感謝兩個小棉襖Jane和Jada的幫助，讓我這個『英文局部有限公司』的老爸，工作起來順利了不少。期間，我接受了部分媒體的採訪，主要都會聊到有關這本書的內容。 《華爾街日報》的採訪聊到了一些好玩的話題，很日常，都是我生活中的趣事或回憶，和朋友們分享分享～」

接受訪問。（IG@jetli）

接受訪問。（IG@_jadali_）

成就非凡！（IG@jetli）

成就非凡！（IG@jetli）

李連杰受舊傷困擾

李連杰在訪問中分享了英文名的由來、成名經歷、新書的內容、日常生活等等，雖然他曾塑造無數銀幕英雄形象，但就因年輕時拍戲屢受重傷，脊椎錯位、肋骨斷裂等，他亦坦言：「由於拍電影留下了很多舊傷，困擾著我，所以我無法像正常人一樣鍛煉。我只是打打太極，有時會和妻子打乒乓球。我們打球不爭輸贏，就是為了活動一下身體，打個四十五分鐘就會出汗。」

李連杰曾塑造無數銀幕英雄形象。（IG@jetli）

功夫傳奇！（IG@jetli）

父女感情好好。（IG@jetli）

父女感情好好。（IG@_jadali_）

李連杰與老婆利智好恩愛。（IG@jetli）

李連杰與老婆利智好恩愛。（IG@jetli）

李連杰談甲亢導致眼球突出 曾憂心演藝生涯毀於一旦

李連杰在2013年確診甲狀腺功能亢進，受藥物影響，一度出現身形暴脹、面容蒼老憔悴的情況，甚至被指「斷崖式衰老」。談及甲亢帶來的打擊，他坦言：「當我摔斷了腿或胳膊，痊癒後我還能繼續工作。但這個病（甲亢）改變了我的面容。我照鏡子，發現眼球都突出來了。我想完成自己的演藝生涯，但我擔心沒有人想看到我的樣子。我配合醫生治療、按時服藥，利用這段時間鍛煉心智。我意識到抱怨和掙扎並不能讓我的臉恢復正常。那大概是我人生中最艱難的時期，但對我的內心修行卻大有裨益。」不過李連杰就自言近年已有好轉：「近幾年，這個病我已經控制得蠻好了。」

李連杰經常到各地禮佛。（IG@jetli）

李連杰在尼泊爾求佛修行。（IG@jetli）

李連杰是圈中出名的虔誠佛教徒。（IG@jetli）

李連杰與利智育有兩女Jane及Jada。（IG@jetli）

李連杰與利智育有兩女Jane及Jada。（IG@jetli）

細女Jada大學畢業。（微博@李連杰）

細女Jada大學畢業。（微博@李連杰）