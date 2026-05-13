「愛回家賈明昇」鄒兆霆離巢　意有所指：職場鬥爭比劇集更精彩

《愛．回家》又有一人離巢！鄒兆霆在劇中飾演賈名媛細佬「賈明昇」而為人認知。現年30歲的鄒兆霆今日（13日）在社交平台突然宣布離巢的消息，他感性發文：「在 TVB 的3100 多天裡，這句對白聽過無數次，也看過無數次。今天，我終於要親自演繹這場『離巢』的大結局。」

鄒兆霆在社交平台突然宣布離巢的消息。(ig@chow.st)

鄒兆霆2018年於第29期無綫電視藝員訓練班畢業，之後簽約TVB成為旗下藝員，拍過多部劇集及做節目主持，他更曾是男團「super tiger」的成員之一。他提到在TVB 8年6個月內由一個「練習生變成老油條」：「足夠讓我在將軍澳的風雨中，學會如何用最專業的笑容，去面對最令人無語的 Script。」他亦對一班戰友表示不捨：「我們之間的情誼，比任何的肥皂劇都要真摯。」

鄒兆霆在TVB 8年6個月內由一個「習生變成老油條」。(ig@chow.st)

鄒兆霆向TVB表示感謝

最後他亦鄒兆霆文末向TVB表示感謝：「但除了感動，我也得感謝這間公司對我的『全方位磨練』：感謝萬能俠般的培訓，讓我明白一個人的潛能是無限的，感謝這裡教會我原來現實中的職場鬥爭，真的比劇集更精彩、更不講邏輯。」

鄒兆霆有拍過電視劇。（Instagram／@chow.st）

2021年8月6號，鄒兆霆喺曾在吳紫韻家，被其前男友潘梓鋒打傷，最後潘被判自簽守行為。

鄒兆霆曾是TVB男團「Super Tiger」一員。（IG：@lincolnhhui）

鄒兆霆IG全文如下：

在 TVB 的3100 多天裡，這句對白聽過無數次，也看過無數次。今天，我終於要親自演繹這場「離巢」的大結局。



八年六個月，這段時間足夠讓一個實習生變成「老油條」，也足夠讓我在將軍澳的風雨中，學會如何用最專業的笑容，去面對最令人無語的 Script。說不捨是真心的，我不捨的是那群在錄影廠一起捱過通宵、在 canteen 互相取暖的戰友。我們之間的情誼，比任何的肥皂劇都要真摯。



但除了感動，我也得感謝這間公司對我的「全方位磨練」：



​感謝萬能俠般的培訓，讓我明白一個人的潛能是無限的，​感謝這裡教會我原來現實中的職場鬥爭，真的比劇集更精彩、更不講邏輯。



​ 這八年半，我見證過電視城的興衰，也參與過無數次「緊急突發」的挑戰。我把最好的青春留在了這片填海區，回饋了我一對深邃的黑眼圈，以及一身在任何極端環境下都能生存的本領。



​「各位觀眾，本劇集已播映完畢。」



​ 我要去轉舞台了，去看看外面那個不同的世界。謝謝每一位合作過的夥伴，願你們在未來的日子裡，依然能保持這份在逆境中生存的幽默感。



​江湖再見🎬

