《愛．回家》演員親證停播　李泳豪想喊：佢哋陪住我經歷咗好多嘢

昨日（12日）突然傳出TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》於7月起即將停播，並推出新處境劇來取代。作為歷史上最長壽的處境劇，《愛．回家》自2017年開播至今，一直吸引到不少劇迷追捧，一度成為TVB的皇牌劇集。當昨日消息一出後，不少觀眾都紛紛感到不捨，今日（13日）《愛．回家》眾演員現身《娛樂新聞台》為停播作出解說，亦親口證實停播屬實。

《愛．回家》的演員現身《娛樂新聞台》為停播作出解說。(影片截圖)

演員不捨大家 歷10年已成家人

歐瑞偉接受訪問時表示「唔捨得」：「畢竟我哋都做咗差不多有十年，大家都好似一家人一樣，呢個消息係唔捨得嘅！但始終我哋都會完呢個《愛回家》嘅結局。」呂慧儀則比較冷靜表示：「其實所有嘅節目有開始就會有完結，其實我哋一直都覺得自己係會完嘅，所以我哋好珍惜每一天工作嘅機會。同埋我覺得雖然我哋依家都唔知道，我哋會拍到幾時，但係總會有完結嘅一天，我哋每個人都如果係完結嘅話，我諗我都會喊！我都會好唔開心，因為我由第一集開始拍，我做咗丹爺個女都做咗差唔多十年啦！做了我四分一個人生，好開心同好感動同好感恩！雖然依家我哋未必知道佢幾時會完，但係公司一定會籌備一套更加好睇嘅處境劇。」

歐瑞偉接受訪問時表示「唔捨得」。(影片截圖)

李泳豪表示大家陪他經歷很多

接近10年的朝夕相處，台前幕後早已親如家人，而李泳豪都感動表示：「我真係超唔捨得，全班都係屋企人咁，十年啦已經！佢哋陪住我經歷咗好多嘢，我希望我繼續賣咖啡，好唔捨得初戀café呢個豪仔咖啡。」雖然《愛．回家》即將告一段落，而TVB亦會籌備全新處境劇，但一班演員都希望與大家「再續前緣」。