2003年港姐三甲重聚為楊洛婷慶生　戚黛黛罕有現身養尊處優極凍齡

即將踏入45歲的楊洛婷憑參選港姐奪亞軍而入行，近年轉型做活動司儀多年，憑流利中英文和高超執生能力，在MC界大受歡迎。楊洛婷2003年參選港姐與冠軍曹敏莉及季軍戚黛黛結下深厚友誼，三人相識至今超過二十載，雖然三人各自有家庭和事業，但依然經常相約見面。近日三人重聚提前為楊洛婷慶祝生日，同時亦曝光了久未露面的戚黛黛最新狀態。

2003年港姐三甲經典重聚！（IG圖片）

楊洛婷2003年參選港姐與冠軍曹敏莉及季軍戚黛黛結下深厚友誼，三人相識至今超過二十載。（IG圖片）

三位樣貌同參選港姐時沒有大分別，凍齡力非常驚人。（IG圖片）

2003年港姐三甲經典重聚

從楊洛婷在IG分享的合照中，戚黛黛、曹敏莉為楊洛婷慶生，三人穿上碎花裙，充滿青春氣息小女感滿滿。三位港姐雖然年過40，但無論身材及樣貌都保養得宜，與當年參選時沒有大分別，更多了幾分成熟女人味，凍齡力非常驚人。

楊洛婷完全唔似45歲，真係Keep得好好！（IG圖片）

戚黛黛嫁機師老公淡出幕前養尊處優

久未露面的戚黛黛成為不少網民的焦點，她身穿紅色碎花裙，皮膚緊緻白皙，身材依然Fit爆，獲網民大讚完全冇老過。戚黛黛自2016年嫁予機師老公Calvin後，便淡出幕前，專心做幸福人妻。據悉，她婚後養尊處優，與丈夫居於複式豪宅。不過戚黛黛心中依然未放棄追夢，2023年在丈夫鼓勵下參加《中年好聲音2》，並成功晉級108強。