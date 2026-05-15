衛詩雅商場被圍態度溫柔成功圈粉　一舉動盡顯人品獲讚：心善則美

金像影后衛詩雅（Michelle）自去年封后以來，人氣持續高企，今年更下一城奪得金像獎「最佳女配角」，完成大滿貫。雖然名氣與地位雙雙躍升，但衛詩雅依然保持一貫的親民作風，絲毫沒有影后架子。近日，有網民在商場偶遇出席完活動的衛詩雅，更將其私下對待粉絲的暖心舉動分享至社交平台，成功圈粉！

衛詩雅去年憑《破·地獄》以大熱姿態奪得影后。（資料圖片）

衛詩雅今年再憑《再見UFO》奪得「最佳女配角」，連續兩年踏上金像獎頒獎台。（公關提供）

衛詩雅近年事業攀上高峰，攞獎攞到手軟。（IG@michellewsn）

商場被捕獲 「原相機」直出顏值驚艷

近日有網民在社交平台分享在商場偶遇衛詩雅。從照片可見，當日衛詩雅身穿一件米白色鏤空無袖上衣配長裙，貼身的剪裁更顯其纖細身材，搭配清爽短髮與精緻耳環，整體氣質高雅大方。最令博主驚艷的是，在完全沒有濾鏡修飾的「原相機」鏡頭下，衛詩雅的皮膚狀態依然極佳，顏值爆燈，不禁驚嘆一句：「本人好漂亮」。不少網民亦紛紛留言附和：「好美啊」、「超靚」。

衛詩雅日前出席完活動後，被網民野生捕獲。（小紅書圖片）

網民大讚衛詩雅真人很漂亮。（小紅書圖片）

溫柔叮囑粉絲「不要買花啦」

除了顏值吸睛，博主更盛讚衛詩雅內外兼備：「人也好好，對粉絲好溫柔」，片中見她即時被多名粉絲包圍，但依然耐心地為各人簽名，非常親切；期間見到有粉絲花費送花時，她更溫柔地叮囑對方：「不要買花啦，下次不准買花啦！」這種處處為粉絲著想的舉動，令博主忍不住大讚：「美女真好看，心善的美女更好看，粉了粉了～」。

衛詩雅肉赤粉絲又破費。（小紅書截圖）

衛詩雅全程專注為粉絲簽名。（小紅書截圖）

滿足現場各位粉絲，零架子。（小紅書圖片）

連續兩日夢見懷孕嚇一跳

衛詩雅近年事業攀上高峰，外界開始關心她何時與醫生老公周祉安實行生育大計。日前衛詩雅接受訪問時，直言暫時未有生育計畫，但自爆最近連續兩天發夢，夢見自己懷上龍鳳胎，還叫人摸她的肚子，感覺很真實，睡醒起來都有點驚，因工作排到明年，朋友則說她的夢境是好兆頭，預示著身邊可能有好事發生。

狀態極佳。（小紅書圖片）