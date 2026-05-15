「亞視小富婆」加入蔡淇俊團隊　手握香港多個單位估值超7千萬

亞視出身張文慈近年雖然較少在香港螢幕亮相，但在內地發展可謂風山水起。她近年長駐內地開拓直播帶貨事業，雖然曾直言身心透支一度暫別，但經過休息後，去年底已重新出發，更落戶杭州簽約新公司，並公開了自己逾2,000呎的寬敞新屋，生活品質提升不少。

張文慈上年性感現身活動。（陳順禎 攝）

張文慈在《我和殭屍有個約會》劇系列中，一人分飾兩角山本未來及金未來。（影片截圖）

張文慈近年在直播市場做得有聲有色。（張文慈微博圖片）

張文慈宣布加入蔡淇俊公司

張文慈日前突然在社交平台宣布好消息，加盟前TVB小生蔡淇俊旗下的「蔡生寶品」，蔡淇俊更在公司門口拉炮歡迎好朋友張文慈加入，更親手送上一大紮花，場面十分溫馨。

蔡淇俊第一句就感嘆：「文慈姐好！我由細睇你啲戲睇到大㗎，今日終於第一次正式見面啦！」張文慈聽完就笑指其實兩個人已經認識多年，但以前一直都未有機會合作，想不到到蔡淇俊創業後，反而有「同框」機會。張文慈一加入新公司便大力推薦蔡淇俊公司：「『蔡生寶品』啲嘢食我食過唔少，口碑真係唔錯，而且係真係好食！咁好嘅嘢，一定要推介俾大家。」最後兩人一齊舉起手大嗌「一齊加油」！

張文慈宣布加入蔡淇俊公司。（片段截圖）

公司門口拉炮歡迎。（片段截圖）

張文慈一加入新公司便大力推薦蔡淇俊公司。（片段截圖）

張文慈一加入新公司便大力推薦蔡淇俊公司。（片段截圖）

張文慈是圈中小富婆

除了事業得意，張文慈投資物業亦眼光獨到。據悉她多年來在香港先後買入大埔、西貢等多個單位，今年1月中，張文慈被發現斥資近千萬購入啟德新盤，據土地註冊處資料顯示，啟德新盤「維港．灣畔」的1A座低層D室兩房單位，實用面積431平方呎，以962.4萬元售出，實用呎價22,329元，買家姓名為CHEUNG MAN CHE PINKY，預料正是張文慈本人，估計她是為了讓喪偶的父親能有一個安穩舒適的家，絕對是圈中孝順女！目前她名下房產市值估計已超過7,000萬港元，絕對是圈中的低調小富婆。

曾先後在上海、廣州、深圳、杭州定居。（影片截圖）