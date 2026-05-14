Brian主持《九運會客室》爆粗監製開錄燈 ：唔講唔係100%自己

HOY全新訪談節目《九運會客室》今日（24/5）進行錄影，由「伍姑娘」伍詠薇與廿四味成員 Brian (李凱賢) 首度組成「黃金組合」擔綱主持。兩人在錄影前的媒體訪問中表現默契，更互爆合作期間的爆笑趣事，場面十分熱鬧。

伍詠薇與廿四味成員 Brian成黃金拍檔。（葉志明攝）

「人夫」Brian非常有防線 伍姑娘：佢太愛老婆啦！

雖然兩人在節目中合作無間，但伍姑娘在訪問中率先「投訴」Brian 是一位不折不扣的「愛妻號」。她笑言 Brian 在拍檔期間非常有分寸，甚至有些「怪癖」：「Brian 因太愛太太，錄影時會刻意與異性保持距離，甚至直言「唔係好鍾意坐咁近」。伍姑娘自嘲雖然自己性格熱情，但 Brian 依然「防守力」十足，更指他是自己人生遇過的「怪人」之一，因為他對老婆的忠誠度極高。

伍姑娘自嘲雖然自己性格熱情，但 Brian 依然「防守力」十足。

對此，Brian 則大方解釋，自己作為已婚男人，保持適當距離是對太太的一種尊重。他亦讚賞伍姑娘性格開朗且樂於助人，雖然起初有點不習慣對方的過分熱情，但後來亦感受到這份真誠，合作非常愉快：「伍姑娘真心佢真係，你feel到佢個人其實好 Nice，雖然有時把口好似好衰，但其實唔係嘅。」

節目效果爆粗口成特色

談到節目的主持風格，兩人透露《九運會客室》走的是大膽真誠路線。Brian 表示，節目中他會展現最真實的一面，甚至會有不少「助詞」出沒：「監製話我可以做返自己，咁就好啦，但其實我唔講都冇所謂嘅 ，但係我就覺得，咁樣就唔係百份百係我自己囉。」

他強調節目中的粗口只是語氣助詞，是一種情緒的表達，而非刻意辱罵他人：「同埋真係去到最尾，我哋又唔係真係用粗口鬧人，而我覺得用粗口鬧人係真係唔好。」