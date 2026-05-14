愛回家｜驚現絕世美女吸引18萬瀏覽　曾奪港姐亞軍獲封嫩版朱晨麗

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》自2017年開播以來，憑輕鬆幽默的劇情、豐富有趣的人物關係以及緊扣香港人日常生活為題，成為最受歡迎的處境劇之一。昨日（13日）突然傳出停播消息，震驚不少香港人，同時亦令觀眾額外留意《愛．回家》。有網民特別收看了昨晚播出的一集，發現《愛．回家》出現靚女新角色「俞貞」。

最新一集《愛．回家》出現靚女新角色「俞貞」。（劇集畫面）

劇情講到，Bonnie（林凱恩飾）為工作安排男友蔥頭（丘梓謙飾）與女演員俞貞（王菲）合作拍攝親吻戲。（劇集畫面）

新角色「俞貞」登場

昨晚一集劇情講到，Bonnie（林凱恩飾）為工作安排男友蔥頭（丘梓謙飾）與女演員俞貞（王菲）合作拍攝親吻戲，雖遭安仔（周嘉洛飾）與凌凌（吳偉豪飾）反對，但Bonnie堅信蔥頭不會心動。然而，戲外蔥頭與俞貞互動曖昧，令Bonnie大感不安。

有網民大讚王菲靚女。（劇集畫面）

網民大讚王菲靚女

有網民事後在Threads分享蔥頭與俞貞的畫面，並留言表示：「今晚愛回家新角色幾靚 有冇人知叫咩名？其實做咗十年都係時候差唔多完 所有角色都已經寫到冇野好寫 個故事都好難再發展落去 重新開過套新劇仲好」，帖文隨即吸引了18.9萬瀏覽量，更釣出王菲本尊留言自我介紹：「Hello我係王菲😉😉」。有不少網民更留言指：「超鍾意王菲！希望你可以拍多啲劇/戲！！」、「好靚女！」，亦有人記得王菲過去曾在《愛．回家》客串過同Candy（葉蒨文飾）爭做校花。

帖文隨即吸引了18.9萬瀏覽量，更釣出王菲本尊留言自我介紹。（threads)

王菲曾奪港姐亞軍兼「最上鏡小姐」

現年30歲的王菲入行前曾擔任模特兒，於2019年參選香港小姐，並奪得亞軍兼「最上鏡小姐」，當選後順理成章簽約無綫，在同屆3甲中最早彈出獲得拍劇機會，先後曾參演《刑偵日記》、《星空下的仁醫》、《白色强人II》等多套無綫重頭劇，近期亦有在《正義女神》飾演律師，在劇中與在劇中與佘詩曼及譚耀文有對手戲。

王菲入行前曾擔任模特兒，於2019年參選香港小姐，並奪得亞軍兼「最上鏡小姐」。（IG圖片）

王菲五官精緻樣子甜美。（IG圖片）