關於那隻龜回魂的故事｜緊急呼叫　以張栢芝歌曲貫穿望本尊入場睇

由阮小儀、楊樂文（Lokman）、梁仲恆、王耀祖、胡麗英、阮韻珊及倪秉郎主演的舞台喜劇《關於那隻龜回魂的故事》，於本月8日於香港演藝學院歌劇院公演18場。劇情以家庭為主線，從一隻龜的離世，揭開一家人埋藏內心多年的嫌隙，由開場面左左轉化到結局的甜蜜蜜。

由阮小儀、楊樂文（Lokman）、梁仲恆、王耀祖、胡麗英、阮韻珊及倪秉郎主演的舞台喜劇《關於那隻龜回魂的故事》，於本月8日於香港演藝學院歌劇院公演18場。（《關於那隻龜回魂的故事》劇照）

梁仲恆在劇中飾演男同志。（《關於那隻龜回魂的故事》劇照）

而在完成第一晚演出，劇中主角阮小儀在台上致謝時，已經作出公開呼籲︰「大家可能估唔到，原來張柏芝有首歌對我哋套戲非常重要。所以想借大家力量幫我哋集氣，希望可以邀請到張栢芝入場睇戲！希望可以呼喚到佢！」事實上，該劇正正是用了張栢芝一首歌，放在最重要的一幕，而當中的歌詞更對仔女角色有著重要勉勵，一首節奏輕快的歌曲，竟為觀眾帶來意外的淚水。劇組好想張栢芝親臨欣賞，感受一下自己一首舊作，所散發的力量。

劇場用了張栢芝一首歌，貫穿了劇中重要一幕，當中的歌詞更對仔女角色有著重要勉勵。（《忘不了》影片截圖）

飾演表弟的楊樂文，經常無所事事黐飲黐食。（《關於那隻龜回魂的故事》劇照）

關係疏離的家人——大家姐（阮小儀 飾）、龍鳳胎二弟（王耀祖 飾）及三妹（阮韻珊 飾），因為一場龜的喪事，大家得以破冰。（《關於那隻龜回魂的故事》劇照）

《關於那隻龜回魂的故事》是一個有關家人與寵物，面對離別、走過誤解與傷痛的故事。故事講述家傳寵物龜「小陸」（胡麗英 飾）離世後，老爸（倪秉郎 飾）堅持為牠舉辦喪禮，更要求散居各處、關係疏離的家人——大家姐（阮小儀 飾）、龍鳳胎二弟（王耀祖 飾）及三妹（阮韻珊 飾），連同表弟（楊樂文 飾）及二弟男友（梁仲恆 飾）回家共聚七日，等待牠「頭七回魂」。一家人被迫困獸鬥，一段荒誕卻溫暖的家庭故事亦由此展開。