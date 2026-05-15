李施嬅宣布迎接全新身份拍片剖白內心世界　坦承會質疑自己的選擇

現年45歲的李施嬅（Selena）早前宣布與拍拖多年的星級健身教練車崇健再度分手，正式結束8年情。雖然兩人在內地真人騷《再見愛人5》的結局中一度選擇「下車」（意指願意給予對方機會），令外界誤以為二人復合成功，但最終他們坦承在現實中並未有走在一起。回復單身後的李施嬅繼續全情投入工作，她亦有不時更新社交網同大家分享近況，即使一個人依然活得精彩，而她的狀態更是越來越好。

李施嬅好靚女。(李施嬅抖音)

李施嬅慶祝生日。(ig圖片)

李施嬅在節目中拒絕拖手。（節目畫面）

日前李施嫴於社交平台拍片宣布將迎接全新身份，並寫道：「我準備好，要公布了 ！6月13日 下午16:00 我的第一次」。李施嬅在片中表示：「20年了，你在熒幕上見過我演別人的人生，有法醫，有舞女，有空姐，有新聞主播。那今天呢，我想你見一見真正的我。一個也會害怕，也會猶豫，也會在深夜問自己，這樣走下去對嗎的我，一個慢慢學會不再勉強自己，不再活在別人期待裡的我，一個在歲月裡喜歡旅遊，喜歡穿搭，喜歡護膚，喜歡養生，越來越喜歡自己的我，這不是叛逆，而是我對自己的一種溫柔。」剖白了她的內心世界。李施嬅於2003年參選香港小姐競選獲得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」而入行，不知不覺已入行23年了，也是時候迎接新的挑戰。

李施嬅已入行20年。(小紅書截圖)

李施嬅續說：「而這份溫柔的背後是勇氣，是每次選擇離開舒適的地方，也是每次明明是怕，但還是跟自己說試試吧。不知道結果的我，只知道，如果不是，只會留下...或許。我要在小紅書開直播了。說實話，建立自己的直播間，有點緊張，也有點興奮，分享了好幾年了，那試試吧，其中呢，有我對吃穿、美護用品的一些研究，對自己好的方式就是全方位地照顧好自己。希望我可以把這份越來越喜歡自己的勇氣分享給你們，歡迎你們來聽聽Selena's secrets。」正式宣布將加入直播帶貨的行列。

李施嬅呈現真正的自己。(小紅書截圖)

李施嬅剖白內心世界。(小紅書截圖)

李施嬅好靚。(小紅書截圖)