68歲資深綠葉與苑瓊丹聚會近況曝光　曾嘆被TVB投閒置散無份宣傳

現年68歲的冼灝英縱橫演藝圈逾40年，其武打形象深入民心，身為圈中武林高手的他更獲多位演員向他拜師學藝，因而有冼師傅之稱。雖然冼灝英近年仍有拍劇，但去年他接受《香港01》專訪時坦言已沒有人叫他出席劇集宣傳活動，連收工飯都沒有份，感覺被投閒置散。日前冼灝英現身廣州，與苑瓊丹、前港姐鍾潔怡聚會，鍾潔怡在社交平台分享合照，並寫道：「估唔到喺廣州都見到你- 冼師傅🤗🤗20年冇見啦😅多謝你幫我拉鬆返啲筋🫶🏻」

冼灝英在《跳躍生命線》中與鄭子誠同是飾演救護學院教官。（劇照）

黃澤鋒與大聖劈掛師傅冼灝英。（受訪者提供）

黃浩然亦是冼灝英的徒弟。（IG@wonghoyinraymond）

有指因敖嘉年之後拜陳觀泰為師，甚感不滿的冼灝英在出席《花花世界花家姐》活動時用酒杯打爆對方眉骨，需入院縫針。（YouTube影片截圖）

冼灝英現身廣州，與苑瓊丹、前港姐鍾潔怡聚會。（IG@kittychung_official）

精神奕奕！（IG@kittychung_official）

冼灝英自幼習武 揭演藝圈冷暖嘆被投閒置散

自幼習武的冼灝英，跟隨陳秀中學習大聖劈掛，中五畢業後曾投身酒店業，後於武術比賽中被電影製片睇中，獲邀於電影《打擂台》中客串演出，其後投考邵氏動作演員訓練班，入行初期曾為周潤發、鄭浩南、成奎安、萬梓良及翁世傑等人當替身。冼灝英曾效力亞視、無綫及香港電視，更參演過荷李活電影。2014年冼灝英再度重返TVB，但他在接受《香港01》專訪時坦言感覺被投閒置散：「已經很久沒有人叫我宣傳。（最近幾套劇都沒有？）已經什麼都沒有，甚至連收工飯都沒有，我經常說『明白的。』（同劇年輕藝人見你沒份出席不會關心一下？）現在的不會的，每個人都顧自己，明白的。」

冼灝英在12、13歲時，跟堂兄冼林沃（左）去學功夫，自此與武術結下不解之緣。（受訪者提供）

冼灝英獲師父陳秀中賞識，成「大聖劈掛門」入室弟子。（受訪者提供）

冼灝英回想當年打擂台前日練夜練，而且資訊沒有現在發達，不知對手什麼實力。在擂台上，要不我打到你停，要不你打到我停。（受訪者提供）

冼灝英稱當年邵氏有唐佳和劉家良兩位武術指導 ，他則跟隨後者。（受訪者提供）

冼灝英和已故著名影星成奎安（戴太陽眼鏡）與一眾演員及武術指導飯聚。（受訪者提供）

由於身形相近，故冼灝英曾多次擔任周潤發的替身。（微博@冼灝英）

冼灝英在《精武門》中飾演「石井弘」，令觀眾印象深刻。（《精武門》劇集截圖）

冼灝英在《我和殭屍有個約會》中飾演「孔雀大師」，是不少觀眾的集體回憶。（《我和殭屍有個約會》劇集截圖）

《逆天奇案》（IG@sinhoying）

冼灝英看淡名利坦言近年角色「唔滿意」

冼灝英自言已經看淡，更慨嘆道：「我從來無想過我要做到什麼位置，例如一間公司，經理只有一個，我不做經理，在旁邊做部長都行吧。但現在這個世界、環境和市場，別說部長，連企堂（小配角）都沒得做，但這個我已經看淡了很久。」冼灝英自言不愛應酬，也不會去做自己不想做的事 ，幸得到觀眾認同：「由訓練班開始，對角色充滿期盼，當然希望有些角色越做越深越多，但很多時候，人生故事不是理想。開心的，都有幾個角色讓我演繹到，亦得到觀眾認同。前半生的角色令我有滿足感。」對於近年的角色，他坦言：「剛剛過去這十年、八年，大家看到的角色都不是我滿意的。」

冼灝英在《古靈精探》中飾演見血即暈的「小鳳姐」，非常破格。（《古靈精探》劇集截圖）

冼灝英曾為劇集《拳王》擔任泰拳顧問，這也是他在TVB的代表作之一。（資料圖片）

冼灝英至今依然熱愛武術。（林志龍攝）

冼灝英感慨第二次回巢後，待遇與發揮空間都不如從前。（林志龍攝）

冼灝英坦言：「剛剛過去這十年、八年，大家看到的角色都不是我滿意的。（林志龍攝）