佘詩曼激罕超低胸現身自爆出門「瘋狂癖好」　8字回應李家風波

佘詩曼今日（5月14日）以一身低胸晚裝，搭配閃到爆鑽飾頸鏈出席品牌活動。席間，阿佘除了笑談自己的罕有性感打扮以及無「戒」不歡的搭配習慣外，亦分享了早前在農夫演唱會巧遇黃子華的趣事。此外，她還就近日的娛樂圈熱話——包括長壽處境劇《愛・回家之開心速遞》即將大結局的感受，以及鬧得沸沸揚揚的「李家風波」開腔回應。



佘詩曼今日勁靚！（大會圖片）

佘詩曼今日勁靚！（大會圖片）

製造反差萌！自爆無「戒」不歡 曾急到去機場掃貨

記者提及佘詩曼的性感打扮，她笑言平時比較少打扮性感：「咁先有個反差呀嘛。」訪問中，她透露自己有個戴戒指的習慣。「又唔使買好多隻，最癲係試過太急趕住出門口唔記得戴戒指，我會即刻搵喺邊度有得買，仲試過喺機場舖頭買返一隻戴住，『呀，舒服晒！』」她透露，現時家中最少收藏了100隻戒指。

佘詩曼、黃子華，《絕代商驕》回憶殺。（資料圖片）

《絕代商驕》回憶殺！ 合體黃子華大讚農夫騷「醫好後遺症」

佘詩曼在農夫演唱會當日與黃子華碰面，她表示只是「撞啱」，但意外成為了《絕代商驕》的「回憶殺」。佘詩曼也大讚農夫演唱會好睇：「好有心思呀！我都同農夫講，你哋醫好咗我睇草蜢演唱會完騷之後嘅後遺症。」她也表示，想再睇10月份農夫與張繼聰的《人夫集團》綜藝騷。

《愛回家之開心速遞》。（資料圖片/葉志明 攝）

替湯盈盈感不捨！ 大談《愛・回家》7月煞科感受

《愛・回家之開心速遞》將於7月大結局。佘詩曼說：「其實我冇咩感覺，因為我唔係拍咗10年，如果我拍咗一個10年嘅劇集，一定會好唔捨得啦。（有冇睇開？）有嘅，（電視）餸飯嘛，同埋加上湯盈盈啦，都聽佢講好多點滴。佢睇咗新聞之後，都第一時間講。我哋都話，係咩？佢話係呀，都唔捨得。」

近日李家風波成為討論焦點。(youtube截圖)

佘詩曼激罕低胸勁搶鏡。（林迅景 攝）

回應李家風波：家家有本難念的經

談到「李家風波」，佘詩曼表示曾和李家鼎合作，但不便過多評論。「我覺得呀？我覺得家家有本難念的經，每個家庭都有佢哋自己問題，當然都希望每個家庭可以好好相處。」