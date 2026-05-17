大龍鳳｜朱栢謙贊成演員到舞台鍛鍊　影后廖子妤︰在劇界我係鼻屎

由古天樂出品「天下一幕」（One Cool Stage）頭炮舞台劇《大龍鳯》，日前終於公布細節，今屆金像獎出爐影后廖子妤（Fish）會是劇女主角，而早年憑同一部劇摘下劇帝殊榮的朱栢謙，今次不單重演一角，更身兼導演，勢將這十多年來累積的感受與回憶，跟一眾新知舊遇分享一次。



鳴謝︰

代妝︰@yvonneyeung（朱栢謙）、Man Man Fong（廖子妤）

髮型︰@amossssss.s（朱栢謙）、Matt Chau（廖子妤）

服裝︰ithk（朱栢謙）、Ba&sh（廖子妤）

場地提供︰Regent Hong Kong

《大龍鳳》有劇帝朱栢謙跟出爐影后廖子妤首次合作。（陳順禎 攝）

廖子妤自比鼻屎般微小 朱栢謙︰期待大家一齊冒險

問到朱栢謙重拾這個劇本時，他感受良多︰「仍然有好深切期待，經典就是這樣，過咁多年再讀都會笑餐死，每個角色都有戲做，再接觸時亦喚醒我一些舊記憶，例如今次其中一位監製，都曾經演過我個仔，所以係百感交集。我甚至想起當年那份年青的汗水，是多美好，好想將這種感受放落套劇度。」

舞台劇《大龍鳳》有張繼聰初任監製。（大會提供）

面對劇帝，作為影后的廖子妤似有M底一樣，好想被朱大佬教訓一下︰「嚟啦，捽我啦，我想被捽呀！在電影上，我可能累積咗少少經驗，但舞台上我只係一粒鼻屎，好多嘢要學。當初係聰哥（張繼聰為今次監製）邀請我，傾咗好多次電話，每次都差不多傾一小時，不停話同朱大佬排戲好好玩呀，一直畀好多期待我，我期望我將會袋走好多嘢走。」自稱是一粒鼻屎，但在朱栢謙眼中是一位出色，表現又穩定的演員。「我最鍾意排練方式係一齊玩、一齊創作、一齊錯，排練就係要嚟錯，我期待大家一齊冒險。」

朱栢謙重拾這個為他取得殊榮的劇本時，百感交集︰「我甚至想起當年那份年青的汗水，是多美好，好想將這種感受放落套劇度。」（陳順禎 攝）

廖子妤︰「好想喺香港再有家人的感覺」

廖子妤對上次舞台劇演出是《飯戲攻心》舞台版，那次的滿足令她對今次的排練都充滿期待︰「《飯戲》係一個非常好的經驗，一個關於一家人的故事，排練到演出短短兩個月，每日都見面，6個人玩得好開心，好想再經歷多一次，好想喺香港再有家人的感覺。」

廖子妤每次演關於一家人的劇本，都會產生︰「好想喺香港再有家人的感覺」（陳順禎 攝）

今次Fish的難度會再提升，不單要演媽媽，而且個女係廿幾歲大的吳冰，而她已經代入媽媽Mode，對做媽媽有一番體會。「可能人大了，體會到當時做父母的難處，為甚麼會擔心每件事。因為就算同一件事，自己年輕時經歷，不覺得有問題，但當做了媽媽後，子女遇到同一件事，自會擔心他們捱不住，會挑起保護慾，好怕自己小朋友會受到傷害，這些心態我完全明白。」

年紀漸長，廖子妤開始明白到做媽媽的憂心，亦幫助了自己再演媽媽的信心。（陳順禎 攝）

朱栢謙贊成演員多到舞台鍛鍊︰你會練到一啲嘢走

廖子妤由電影開始，進軍劇界，而劇帝朱栢謙剛好相反，近年不時在電影客串一角半色，對於這種跨界合作，他覺得是必需，亦對大家都有好處。「我記得荷里活演員丹素華盛頓講過，演員應該要任何媒體及平台演出都要參與，咁先會成為全面的演員。但作為演員，你想提升自己說話的說服力、或想有震撼人心的力量，你久不久就要返到舞台演出，那個是讓你落實去鍛鍊的地方，舞台的表演模式就是表演的始源，在冇其他事情幫助下，你會練到一啲嘢走，可能是跟觀眾互動、執生、壓場、情感放射等，統統都可以在舞台浸淫出來。」

朱栢謙、廖子妤《大龍鳳》專訪。（陳順禎 攝）