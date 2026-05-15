丁子朗直言香港短劇市場未夠成熟：我哋應該發展其他城市冇嘅嘢

早前印尼最大的綜合數位娛樂與媒體集團在港舉辦V+Short發布會，該集團正式進軍全球微短劇市場並於香港拓展國際市場與連接大中華區觀眾的雄心。該平台秉持「Step Into the Story」（步入故事新視界）的核心理念，主打高品質、高張力的直屏短劇影音內容，為移動端用戶打造前所未有的沉浸式敘事體驗。此次發布會得到了香港娛樂事業各界的高度重視與支持，星光璀璨共襄盛舉，並邀請歌影視藝人丁子朗、吳業坤、許惠菁、李爾晨、賴彥妤、黃芷晴、蔡港評及娛樂事業管理層代表出席，共聚一堂探討微短劇在內容開發、人才交流及跨區域市場合作的無限潛力。

早前印尼最大的綜合數位娛樂與媒體集團在港舉辦V+Short 發佈會。(公關提供)

丁子朗覺得發佈會很厲害

丁子朗接受《香港01》訪問時表示「好厲害」，他指當時發布會現場播了一套全AI的短劇：「好真實，嚟緊會50/50，一半真人，一半AI。」當被問到看完發布會後的感覺是怎樣時，他即笑指「香港嘅短劇發展要急起直追」，他直言覺得香港在短劇市場方面發展得比較慢：「當我哋仲啱啱開始嘅時候，人哋已經非常成熟。」

丁子朗笑言香港嘅短劇發展要急起直追。(公關提供)

丁子朗覺得香港做短劇速度慢

而問到香港除了缺乏速度外還缺什麼時，丁子朗認真地表示：「香港做短劇的確比人落後，我覺得與其同亞洲其他成熟城市硬撼，我哋應該發展其他城市冇嘅嘢，譬如係港劇入邊比較出色嘅職業劇，或者人情味重嘅劇集，各做大家嘅專長。因為影視其實係文化輸出好重要嘅軟實力之一，所以有公司嚟填補香港呢一方面缺陷都對香港市場係個刺激，係好事。」

丁子朗覺得香港做短劇速度慢。(公關提供)

吳業坤。(公關提供)

許惠菁。(公關提供)