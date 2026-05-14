李泳豪指李家鼎終於有胃口 但未知施明安葬地點：我仲問緊

藝人施明離世後，「李家風波」爆發立即成為大家的焦點，而李家鼎暴瘦現身亦令不少網民擔憂。李泳豪今日（14日）接受TVB娛樂新聞台的訪問，亦是在風波爆出後首次公開受訪，他親自回應李家鼎最新狀況與太太心情。

李泳豪接受TVB娛樂新聞台的訪問。(節目截圖)

李泳豪交代李家鼎的近況

李泳豪：「佢而家休養緊，好咗好多，但都仲需要時間，畢竟佢都老啦。」他表示李家鼎之前暴瘦的位置，例如臉已經慢慢長肉，因為之前胃口不佳而食不下嚥：「佢係完全冇胃口啊！就算我哋帶佢出街食飯或者我太太煮飯畀佢食，佢可能食少少就飽，其實佢就冇乜心情食嘢！但依家就調理緊啦，好咗之後佢開始有胃口啦。佢話啊仔啊，我做咩依家食完一個鐘我又肚餓喇喎，跟住我同老婆話好囉，咁跟住依家開始有要求啦。有一次買錯嘢畀佢食，諗住清腸胃買啲粥，佢話佢想食鴨腿湯飯，佢依家最想食鴨腿湯飯。」

李泳豪交代李家鼎的近況。(節目截圖)

李泳豪指李家鼎不肯吃菜只想吃肉

李泳豪邊說邊笑，看上去他因為爸爸的身體情況逐漸變好，心情已經沒之前那般差，更拿爸爸開玩笑，指他不肯吃菜只想吃肉：「我啲 auntie都會間唔中過去探佢啦，煮咗啲芥蘭俾佢，跟住我auntie都話：『你老豆開始真係返嚟啦！』佢話啲芥蘭苦喎，要落啲糖。」

李泳豪指李家鼎不肯吃菜只想吃肉。(節目截圖)

李家鼎已做身體檢查

李泳豪曾向李家鼎說：「唔止TVB啲同事，成個香港人都係好支持你同好擔心你，希望你振作，希望你身體好。」而被問到身體有沒有事時，他則表示已經做了身體檢查：「冇事，其實真係營養問題，食得唔夠，營養不良為主。」

李家鼎已做身體檢查。（資料圖片）

對於早前李家鼎公開表示李泳豪是自己的遺產執行人，他即感謝爸爸的信任：「daddy覺得自己都年紀大，驚擔心自己處理唔到。Daddy依家嘅財政都辛苦，幸好我仲開緊工，仲搵緊錢，暫時仲應付到嘅，我哋嚟take care爸爸啦，佢好為啲仔女去諗，唔會要求你買咩俾佢，又或者去邊度食好嘢，你知阿爺佢去到邊度食嘢都開心，都同人傾好多偈，大排檔又得，我哋兩父子不嬲都係咁樣。」至今財政上的安排，李泳漢表示已經交由律師或會計師去處理，自己則繼續開工賺錢。

李泳豪感謝爸爸的信任。

另外提到老婆Agnes被李泳漢拒入靈堂及公開經刪剪的錄音問題時，李泳豪隨即反擊護妻不忍老婆受到一點屈辱：「因為我係平時唔係好鍾意講嘢，我諗其實我啲同事都知，最重要就係我唔想我太太蒙受呢個冤枉！其實我都唔鍾意做呢啲嘢，即係幾醜，但係你講到我太太好似好野蠻、好霸權啊，好似唔講道理。其實佢出發點都係為個老爺好，其實如果你聽晒錄音，佢就係為佢好，就係咁簡單。唔好話太太啦，我都忟嘅。擔心佢一個老人家，80歲呢個年紀，工作機會會減少㗎嘛。而家香港時道又唔好，我哋曾經食飯或者私底下聚會都話真係要stop，真係要去睇住同manage。你知道我爸爸㗎啦，外表就咁樣，但好心軟㗎嘛。」至於問到李泳漢時，他則表示對此不作回應。

。(節目截圖)

李泳豪太太被拒入靈堂。(葉志明攝)

當談到施明的安葬地點時，李泳豪繼續表示自己並不知情：「係想知道嘅，都好多謝有心人，都有 send message畀我，話我哋可以透過咩途徑去邊度問，我而家仲問緊，試咗先，如果唔得咪就係再靠自己同嗰啲觀眾提供俾我嘅資料去問囉。」