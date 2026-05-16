陳庭欣前10億男友分手後事業更旺　邀視后李佳芯代言美女KOL撐場

2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）與「彩豐行」老闆楊振源（Benny）的一段8年情，自去年底正式宣告落幕後，兩人動向一直備受關注。近日 Benny 的近況曝光，這位曾被封為「10億男友」的富商在單身後事業更上一層樓，旗下品牌更邀得繼續視后李佳芯（Ali）擔任品牌代言人，活動又獲多名美女KOL撐場。

搵李佳芯為該品牌擔任代言人！（IG/@choifunghong_hk）

落重本！（IG/@catherine_frond）

好多KOL力撐！（IG截圖）

Benny事業大爆發 狀態比以往更好

雖然Toby對外宣稱兩人是「因了解而分開」，且不涉及第三者，但她近日受訪時承認，至今仍未完全走出失戀陰霾，聽情歌時仍會忍不住落淚，對8年感情深感可惜。反而，Benny 分手後全面投入工作，近期再邀請到形象親民、人氣爆燈的李佳芯（Ali）擔任代言人，品牌活動更邀得不少美女KOL撐場，狀態比以往更好！

Benny未受分手影響，事業大爆發。（IG截圖）

「公屋仔」傳奇

Benny 的發跡史一直被視為業界傳奇，會考0分、出身屯門屋邨、曾任地盤工，最終靠接手父母小生意創立美容王國。雖然「10億身家」傳聞深入民心，但陳庭欣生前（拍拖期間）曾替其澄清，指男友資產並不如外界傳言般誇張。

陳庭欣去年底宣告與男友楊振源分手。（ig@toby_yanyan）

兩人此情不再。(陳庭欣IG圖片)

陳庭欣現時專注工作。(陳順禎攝)

陳庭欣獲Bob介紹男士給她認識。(陳順禎攝)

被封「女星磁石」 與陳庭欣交往曾多次捲入偷食傳聞

除了白手興家的創業史外，其感情生活亦極具戲劇性，多年來緋聞不斷，被網民形容為「女星磁石」。他與前妻育有兩名兒子，在與陳庭欣交往的8年間，曾多次捲入偷食或曖昧傳聞。

陳庭欣與前男友Benny（楊振源）（圖左二）（葉志明攝）

2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）與男友兼彩豐行老闆楊振源已分手。（IG@toby_yanyan）

楊振源外遊未見陳庭欣踪影。(楊振源ig圖片)

楊振源與好友慶祝他的生日。(楊振源ig圖片)