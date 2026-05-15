李泳豪喊到癲因施明帶佢入戲：你依家就當你媽咪畀人斬頭

藝人李泳豪昨日（14日）再次接受影片頻道「威哥會館」的訪問，分享了小時候拍攝的往事，當中亦有提及媽媽施明怎樣帶他入戲及與哥哥李泳漢小時候一起玩的時光。李泳豪與威哥談及小時候與陳敏兒拍攝的經過，他表示當時要拍一幕陳敏兒要被斬首的戲，而媽媽施明則在旁教他怎樣入戲，他憶述：「真係嗰陣時嗰一刻係真係當咗佢係媽媽，咁我媽咪帶我入戲呢，亦都係話你而家當咗敏兒姐就係你阿媽啦。咁嗰陣時敏兒姐即係我媽現場對戲，佢話你依家就當你媽咪畀人斬頭，你見唔到你媽咪㗎啦，你會點？你諗下你媽咪冇㗎啦！」當施明說到這，李泳豪已經哭得唏哩嘩啦，但當時陳敏兒就叫他先不要哭，留待她講完對白再哭，他坦言這場戲讓他印象深刻。

李泳豪提及媽媽施明怎樣帶他入戲。(「威哥會館」截圖)

童星李泳豪學業拍攝兩頭忙

由小時候已經開始拍攝生涯的李泳豪，怎樣在學業及拍攝上分配時，他直言施明把他的時間分配得很好，大讚「係啊媽功勞」：「有陣時接咗放學化咗妝，咁有時間即係個廠未set好嘅，咪做功課、阿媽同我搵書。佢會同啲監製去deal，即係話唔得㗎啦，佢話咁晏我仔要返去瞓㗎啦，第二日好彩下晝班，上晝班真系搞唔掂。」

李泳豪兩邊忙都兼顧到，大讚「係啊媽功勞」。(「威哥會館」截圖)

施明送李泳豪試鏡成功禮物

李泳豪更講到施明帶他去試鏡，施明答應他如果試鏡成功就會答應他一件事：「媽咪我答應你，你呢如果casting可以成功攞呢個角色呢，媽咪畀個獎勵你。我就話係咪真嘅，佢話係，媽咪答應你一定會做。」最後李泳豪當然是試鏡成功，從施明手上得到他心心念念的模型車仔。雖然他順利得到他心儀的禮物，但就留不住：「細細個𡃁仔去廁所，喺馬桶嗰度玩，噗一聲跌咗落去。」

李泳豪試鏡成功，從施明手上得到他心心念念的模型車仔。(「威哥會館」截圖)

李泳豪與李泳漢小時候的回憶

除了與媽媽施明的回憶外，李泳豪亦有提到與哥哥李泳漢小時候的回憶。他表示當年拍攝時道具教他怎樣做到「爛面效果」：「佢話阿仔你想唔想玩呢舊嘢啊？跟住好似我哋細個玩嗰啲紙黏土，教你返去攞水煲幾耐，咩等佢熱咗，溶咗攤落塊面度，咁樣挑挑挑，就係而家咁嘅樣㗎啦。跟住我同我哥就玩嗰舊嘢囉，好記得㗎！」