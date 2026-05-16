愛回家大結局｜傳風少陳浚霆成拆散CP幕後黑手　網民：冇人敢得罪

無綫（TVB）長壽處境劇《愛・回家之開心速遞》迎來大結局！上星期有消息透露，指《愛・回家之開心速遞》將於7月大結局，及後經多位演員證實。網上也出現不少回顧和討論。網民回憶起《愛》一劇多位已「離家」演員，及多對經歷拆散、重組、甚至拆散又重組的CP，都感到依依不捨。



陳浚霆因聲線偏高被網民批評「雞仔聲」。（資料圖片/陳順禎 攝）

陳浚霆與古佩玲今次索性大方地在台上台下都放閃。(ig@chandrew117)

Threads網民爆料「幕後黑手」 矛頭直指「風少」陳浚霆

有網民在Threads上開post指出，有「幕後黑手」為了自己角色更有人氣和戲份，而「整走」其他配角。雖然「樓主」沒有指名道姓，但留言區網民都一致將「疑凶」指向近期憑《愛》再度走紅的龍璟風（風少）陳浚霆。有網民留言問：「有冇多啲花生爆？」就有人回覆：「果位少爺仔，公司入面無人敢得罪佢，邊個佢睇唔順眼，就收得皮」，另有網民開名：「風少囉，本身都係有後台有錢仔」，亦有人貼出相關新聞報道，意指陳浚霆為了令「神風CP」上位，踢走最受歡迎的「Candy Mike CP」。

《香港01》暫未獲陳浚霆回覆有關網民討論回覆。

「風少」陳浚霆後台猛料備受重用 另一《愛．回家》演員被戥不值

愛回家｜「神風CP」已出現 神婆風少匿埋「錫錫」：唔好咁粗暴啦

2023年已經開始寫「神風CP」。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

「龍璟風」角色大逆轉：由靈魂出竅到龍家核心

陳浚霆在《愛・回家之開心速遞》的角色「龍璟風」為「熊家」的元老級人物之一，第一集登場，第二集因遇上車禍昏迷不醒並靈魂出竅，繼而被困於熊樹仁的相機中，只能被朱凌凌（吳偉豪 飾）、秦博思（馬貫東 飾）等睇見。直到205集從昏迷中甦醒，後被送到外國醫治。「暫離」劇組一段頗長時間，才被安排於第865集再度登場，角色「龍璟風」從美國回港，於「龍家」線發展。【開心速遞】風少陳浚霆離巢 直指人工超過八千：啲報道亂咁寫

仲有冇人記得「風少」最初只係一隻鬼？（《愛・回家之開心速遞》截圖）

之後從從昏迷中甦醒，再回歸接龍集團。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

古佩玲參選《2019年香港小姐競選》奪得季軍而入行。（IG@kellyyygu_）

古佩玲參選《2019年香港小姐競選》奪得季軍而入行。（TVB截圖）

最初「神婆」古佩玲屬於「大學線」，為熊心如、Candy的好朋友。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

「神婆」古佩玲極速上位 穩霸主題曲MV C位

古佩玲參選《2019年香港小姐競選》奪得季軍而入行，星途卻比同屆冠亞軍黃嘉雯、王 菲更順。古佩玲在第1321集《愛・回家之開心速遞》以「神婆」申瑞素登場，初時為「大學線」「接龍集團」的人物，後角色佔比漸重，轉到「熊家」暫住變長住，成為一位不姓「熊」但歸類於「熊家」的角色。在最近版的主題曲MV中企C位，可見其地位之重要。

古佩玲《愛回家》新MV企C位遭圍攻 出殺手鐧「自救」力挽狂瀾？

《愛・回家之開心速遞》換新片頭之後，古佩玲被安排企C位正中間位置，連兩大元老劉丹（丹爺）、羅樂林都要做「望住喺隔籬」。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

「Candy & Mike CP」無疾而終成網民意難平

說起令網民大感惋惜的配角，不得不提曾經深受年輕觀眾喜愛的「Candy Mike CP」。劇中Candy（葉蒨文 飾）與Mike（曾展望 飾）的互動青澀又搞笑，男方常被欺負卻又默默守護，一度被視為《愛・回家》大學線與接龍線交匯的「純愛擔當」。隨著劇情推移與高層的「神秘調動」，這對人氣CP的戲份不僅大幅減少，感情線更被冷處理至無疾而終。Mike的角色逐漸淡出接龍主線，而Candy也改為搭配其他零碎的劇情發展。雖然兩位演員目前依然留在TVB並偶爾參演其他綜藝或劇集，但不少「愛回家」鐵粉至今仍對他們「被強行拆散」耿耿於懷，這也難怪當「幕後黑手」傳聞一出，大批網民會立刻為這對CP抱不平。

呢個指控都好嚴重喎。（Threads截圖）

暫時都係停留喺「網民討論」階段，睇吓就算啦。（Threads截圖）

暫時都係停留喺「網民討論」階段，睇吓就算啦。（Threads截圖）

其實「神風CP」出場時，唔少網民都有好感。（Threads截圖）

網民反應兩極：「神風CP」支持者反擊陰謀論

雖然「風少靠後台踢走異己」的傳聞在Threads上炒得熱烘烘，留言區群情洶湧，但網絡上的聲音其實並非一面倒。有不少理性的劇迷及「風素CP」的粉絲紛紛跳出來護航，認為長壽劇的戲份增減純屬劇情需要的正常調動。有支持者留言在其他討論串反擊：「其實風少同神婆嘅火花真係幾好睇，搞笑得嚟又夾」、「播咗幾千集，實有角色輪流做主線啦，唔通集集都睇同一班人咩？」亦有網民直言將所有配角流失歸咎於陳浚霆一人是不理智的行為：「一間電視台點會由得一個少爺仔話晒事？網民有時真係睇劇睇上腦，想像力太豐富。」

金城安回歸《愛回家》 相隔兩年「安Bon戀」終於現曙光？

愛回家︱Bonnie蔥頭接吻激嬲粉絲 監製劇透「安Bon」隨時復合

「安Bon戀」係其中一個令觀眾最意難平嘅「冇結果」苦戀。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

昨晚是白色情人節，Bonnie與蔥頭接吻令「安Bon」粉絲大感不滿。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

經典「離家」名單回顧：那些年我們追過的街坊

《愛・回家之開心速遞》播映近十載，早已成為無數香港人每晚「電視撈飯」的指定動作。如今傳出曲終人散的消息，除了對現役陣容感到不捨，那些年提早「離家」的經典角色更教人無限唏噓。當中不得不提「熊家」昔日的靈魂人物「廢青安」金城安（周嘉洛 飾），他的破壞力與無厘頭至今仍是無可取代的笑點；而深情專一的「博士」（馬貫東 飾）與「Mandy」（謝芷倫 飾），這對歷經波折的苦命鴛鴦當年的離開更是賺人熱淚。加上「傻強」（馮奕森 飾）的無故消失、「Icy」（岑杏賢 飾）的淡出，每一個名字都盛載著觀眾滿滿的回憶。看著這些舊面孔一個個離開，難免為即將到來的7月大結局增添了幾分「物是人非」的感傷與不捨。