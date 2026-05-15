微辣喜劇《爸爸的愛》加入肌肉男龐景峰助陣　六毫子笑：我得一舊

澳門著名網紅「微辣」社交平台已經重新運作一年多，繼推出新歌後，他們又有新搞作。而今次的新搞作，就是微辣將會拍攝短劇，推出「微辣喜劇《爸爸的愛》」，日前（13日）於澳門正式開鏡。

微辣將會拍攝短劇，推出「微辣喜劇《爸爸的愛》」。

微辣推出喜劇《爸爸的愛》

由微辣文化集團出品，影匠影視製作公司製作，陸志豪監製、謝銘鏗執導、由六毫子、陳建德、龐景峰、米奇、陳健博等港澳演員攜手演出微辣喜劇《爸爸的愛》，日前已經於微辣澳門辦公室舉行開鏡儀式！六毫子表示：「世界需要快樂，我們齊齊撈喜！」

微辣喜劇《爸爸的愛》日前已經於微辣澳門辦公室舉行開鏡儀式。

喜劇有龐景峰加入助陣

六毫子接受《香港01》訪問時表示：「係一個微辣嘅喜劇，咁就會擺返喺我哋個平台嗰度播嘅，咁就會係六集！就十分鐘一集咁樣，咁totally都有六十分鐘嘅。」除了是喜劇外，六毫子還表示今次有龐景峰的加入，有武術根底的他參與拍攝，連六毫子都說：「最基本我應承你會打筋斗，但係就動作嗰部分我哋會夾嘅，咁當然我同佢合作得，我都想將一啲動作再撈埋一啲喜劇做到一啲特別啲嘅效果出嚟，同埋我覺得佢始終都係一個武術底，我覺得係有noise。」對於露腹肌，六毫子笑指龐景峰應該會有「六舊」：「我就得一舊」。