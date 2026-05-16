網上驚現《愛回家》由《高朋滿座2》接捧　鄭丹瑞回歸姚焯菲擔正

無綫（TVB）《愛・回家之開心速遞》傳出7月大結局消息，即為將近10年的這套破紀錄長壽處境喜劇畫上一個句號。有消息指，7月大結局後，同一時段將迎來另一套處境劇，到底會是全新創作的劇目呢，還是新包裝的舊有題材、劇目，就還是未知之數。



無綫（TVB）《愛・回家之開心速遞》傳出7月大結局消息。（截圖/TVB）

《愛回家》播近10年傳7月完結 盤點TVB歷代經典處境劇

TVB在過去幾十年來製作過無數經典的長篇處境劇，這些劇集陪伴了幾代香港人「電視撈飯」的時光。早期有《香港八一》至《香港八六》亦造就出「懋叔」、「牛頭角順嫂」、「覺悟因」這些經濟角色，之後有1986年播出，由溫兆倫、郭晉安、何美婷、劉淑華等人主演的《城市故事》。

除了《香港八一》這系列《香港八二》、《香港八三》、《香港八四》、《香港八五》和《香港八六》，每年一部，6年共1,330集。

1991年《卡拉屋企》（電視截圖）

90年代也有瘋狂式《卡拉屋企》、《真情》，踏入2000年也有被稱「神劇」的《男親女愛》、古裝版及時裝版《皆大歡喜》、《同事三分親》和《畢打自己人》。2010年代就是《愛回家》系列的第一輯和《八時入席》及《開心速遞》兩個延續篇。

笑聲笑聲滿載溫馨，快樂發心內⋯（TVB截圖）

《男親女愛》主題曲 MV（YouTube@TVB USA Official）

《高朋滿座II》接捧《愛回家》？（TVB截圖）

維基驚現接捧詞條 傳相隔20年開拍續集接棒

《愛・回家之開心速遞》傳出7月大結局消息後，有網民發現維基上出現《高朋滿座II》的新資訊，除有寫劇集由劉丹、鄭丹瑞、伍詠薇、滕麗名、林淑敏、周嘉洛、曹永廉、李思捷、陳敏之、姚焯菲、林鄭峰、孔德賢等人主演外，更列出該新劇將於2026年6月播出。

講到似層層咁。（網上圖片/維基百科截圖）

網民質疑新劇陣容老化 爆料頁面極速被刪惹懸念

據資料，《高朋滿座》為一套2006年4月播出，由羅永賢監製的情境劇，主演有鄭丹瑞、伍詠薇、鍾景輝、盧宛茵、曹永廉、李思捷、鄧上文、苑瓊丹、鍾煌、喬寶寶、蔣志光、陳敏之等人，即剛好相隔20年。不過，有網民指出如開拍《高朋滿座II》（或《高朋滿座2》），劇中眾人已頗為年長，未必能如《愛》吸引到年輕觀眾群。

未夠一日頁面已經消失咗。（網上圖片/維基百科截圖）

而且，過了一天，有關頁面已被移除。其實，維基為一個公眾可修改，提供資料的頁面，所以資料未必是100%準確。有關《高朋滿座II》（或《高朋滿座2》）是否接捧《愛・回家之開心速遞》，還是要以官方公布為準。