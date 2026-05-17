謝婷婷意外曝光溫哥華頂級私人會所會員身份　入會費37萬私隱度高

現年43歲的謝婷婷（Jennifer）自2019年突然宣布誕下女兒Sara後就淡出幕前，長居加拿大專心照顧愛女，去年情人節謝婷婷高調認愛，公開與靚仔外籍男友Mathew的甜蜜合照，並在5月宣布懷第二胎的喜訊，同年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne，組成四口之家！日前謝婷婷在IG限時動態曬出一張通知書，意外暴露原來她是溫哥華一間高級私人會所的會員！

慶祝母親節。（IG截圖）

去年情人節，謝婷婷高調認愛。（IG@jennifertsetingting）

好Sweet！（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷在情人節公開與男友的合照。（IG@jennifertsetingting）

郎才女貌！（IG@jennifertsetingting）

宣布懷第二胎的喜訊！（IG@jennifertsetingting）

去年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne。（IG@jennifertsetingting）

一家四口。（IG@jennifertsetingting）

一家四口。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷擁溫哥華頂級私人會所The Arbutus Club會籍

據通知書所示，The Arbutus Club發起會員資本問卷調查，旨在收集會員對俱樂部未來規劃的意見，謝婷婷更寫道：「Future club awaits! So excited!（未來的俱樂部在等着我！太激動了！）」據知The Arbutus Club是位於加拿大溫哥華西區的一間高級私人會所，採用會員制，私隱度極高，主要面向溫哥華當地的富裕家庭與精英階層，入會費6.5萬加元（約37萬港元）另需繳納月費。該會所創立於1964年，佔地約7英畝，在當地享有極高盛譽，被公認為加拿大最頂尖的私人會所之一。會所設有頂級運動與康樂設施，包括網球場、溜冰場、游泳池、室內體育館等，深受家庭歡迎，還擁有三間風格不同的餐廳，其宴會廳常被用於舉辦高端婚禮、商務會議或私人派對，2016年鍾嘉欣與老公亦選擇在此處補擺喜酒，另外還提供專業的水療中心、物理治療、綜合照護以及私人教練服務。

The Arbutus Club發起會員資本問卷調查，旨在收集會員對俱樂部未來規劃的意見。（IG截圖）

2016年鍾嘉欣與老公亦選擇在The Arbutus Club補擺喜酒。

2016年鍾嘉欣與老公亦選擇在The Arbutus Club補擺喜酒。

謝婷婷自幼是網球健將。（IG@jennifertsetingting）

勁！（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG@jennifertsetingting）

睇媽媽打網球。（影片截圖）

好可愛！（影片截圖）

謝婷婷手握跑馬地及西環豪宅生活無憂

謝婷婷自2019年秘密誕女定居加拿大溫哥華後，生活低調，但財力依然不可小覷，有傳謝霆鋒在2017年豪擲約3,000多萬，送贈位於西環的「維壹」千呎豪宅給謝婷婷作為生日禮物兼嫁妝，2024年謝婷婷以首置名義斥資1710.6萬港元購入跑馬地山光道新盤「THE ASTER」一個低層連平台特色戶，其後將單位以4.1萬元租出。而謝婷婷男友Mathew現時是一間大型家具零售連鎖店的北美區域零售總監，年輕有為。去年謝婷婷一家搬入新豪宅，豪宅佈置簡約，至少有兩層，客廳及開放式廚房空間闊落，更設有大露台，擺放了戶外梳化，落地玻璃設計採光度十足，相當舒適！

Mathew為一間大型家具零售連鎖店工作。（官網圖片）

現時是北美區域零售總監。（官網圖片）

恩愛。（IG@jennifertsetingting）

慶祝周年紀念。（IG@jennifertsetingting）

咀嘴！（IG@jennifertsetingting）

出世滿百日。（IG@jennifertsetingting）

幸福。（IG@jennifertsetingting）

幸福。（IG@jennifertsetingting）

幸福。（IG@jennifertsetingting）

大曬恩愛。（IG@jennifertsetingting）

郎才女貌。（IG@jennifertsetingting）

Sweet。（IG@jennifertsetingting）

豪宅佈置簡約，客廳有不少BB用品及玩具，更設有一個大露台，擺放了戶外梳化，落地玻璃設計採光度十足，相當舒適！（IG截圖）

至少有兩層。（IG截圖）

客廳及開放式廚房空間闊落，更設有戶外大花園！（IG截圖）

客廳及開放式廚房空間闊落，更設有戶外大花園！（IG截圖）