容天佑升呢做爸爸！珠寶千金老婆誕3.5kg巨嬰　揭去醫院驚險過程

現年30歲的TVB小生容天佑（Alex）宣布正式升呢做爸爸！他於社交平台貼出新相報喜，透露太太扶天恩（Winnie）已順利誕下重達3.5kg（約7.7磅）的女兒，並已舉家出院返歸，正式展開一家三口的新生活。



TVB容天佑宣布做爸爸！（IG/@yungtinyau）

太太扶天恩誕7.7磅巨嬰女 開工驚險迎千金

容天佑近年憑劇集《法言人》中「Tony仔」一角成功入屋，工作不斷。他透露自己連老婆生仔當日都要開工，幸好囡囡非常「錫住」爸爸。他感性寫道：「凌晨4:30收工打比老婆，佢叫我車佢去醫院。感恩個女等我收工先作動🫰🏼感恩方醫生手勢好好，老婆3個半鐘就順利生左個女出嚟🫰🏼感恩女女好健康有3.5kg🫰🏼感恩浸會醫院嘅護士將我老婆同個女都照顧到無微不至🫰🏼我們今天回家了，展開一家三口的新生活了👶🏻👦🏻👧🏻@winniefu 辛苦你了 💜🩵」

肥嘟嘟好可愛！（IG/@yungtinyau）

肥嘟嘟好可愛！（IG/@yungtinyau）

肥嘟嘟好可愛！（IG/@yungtinyau）

女方家世顯赫 家族經營珠寶首飾批發生意

照片中所見，Winnie產後精神不錯，而她入住的是九龍塘浸會醫院的半私家單人房，環境相當寬敞舒適。容天佑與圈外女友Winnie拍拖8年，女方家世顯赫，家族經營珠寶首飾批發生意。兩人於2025年11月共諧連理，當時過大禮金器多到擺滿整張檯，極盡奢華，容天佑更被網民封為「TVB新駙馬」。兩人新婚不久即宣布成功「造人」，如今囡囡順利出世，大批網民及圈中好友紛紛留言送上祝福。

一家三口喜出院！（IG/@yungtinyau）

一家三口喜出院！（IG/@yungtinyau）