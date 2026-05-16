劉洋不捨《愛回家》完結 馬德鐘即席煎粿大展廚藝

第五屆「香港潮州節」宣傳大使找來馬德鐘及星級嘉賓《中年好聲音 3》季軍劉洋，身為潮陽人兼本屆「香港潮州節」的宣傳大使，馬德鐘（馬神）有備而來，帶同一件極富歷史價值的私人珍藏到場，馬神說：「這是小時候跟媽咪一起弄紅桃粿的模版，我們會用木棍將花生研碎，混合糯米作為粿的饀料再煎香，我覺得這個模版真的很有情懷，幾乎在家要用玻璃箱罩住！」馬神更即席大展廚藝，穿起廚師圍裙煎粿，獲潮總副主席兼今屆「香港潮州節」籌委會主席楊玳詩大讚有板有眼！在馬神心目中，潮州人的特性是團結、勤力、捱得苦，今年春節馬神與家人曾返潮州一行，觀賞非遺表演英歌舞，感覺好震撼，馬神透露：「今年潮州節將有英歌舞表演，肯定非常精彩，大家不能錯過！」

6月5日「香港潮州節」開幕禮當日，馬神將會再次登場並獻唱好歌，星級嘉賓劉洋則在翌日（6日）亮相表演，雖然並非正宗「架己冷」，但劉洋早已對潮州人有深刻印象，他說：「小時候聽父親說，潮州人很懂做生意，到現在都記得他這句說話；我喜歡吃，很多潮州食品例如滷水、凍蟹、生醃、火鍋等等都很好吃，我本身開火鍋店，全國來說，我覺得潮州原味牛肉火鍋是最地道的！」劉洋在發佈會現場嘗遍多款潮州美食，又親身體驗托米，感受潮州人的克苦拼搏；提到無綫長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》即將迎來大結局，劇中飾演小曹總的劉洋表示已收到消息，稍後還有一集戲份，他說：「《愛回家》拍了這麼多年，不只是我，大家都肯定不捨得，拍劇時前輩教了我不少東西，希望以後還有其他劇集可以拍吧！」