楊千嬅凌晨五點半「生女」 笑喊：生仔都冇咁早起身

楊千嬅「生女」了！佢主創嘅全新IP「Am'miri」全球首個限定快閃店，昨日（5月15日）清晨於深圳灣萬象城靜靜雞「出世」。千嬅笑住話：「我等咗咁多年，終於生咗個女，Torres有個妹啦！哈哈！」

不過呢次「生女」過程一啲都唔簡單。本來活動安排喺下午舉行，點知千嬅去到深圳後，活動場地收風大批歌迷及市民準備圍觀，擔心人潮太洶湧難控，臨時被要求改到早上八點半開始。千嬅笑話：「結果我係前一晚要凌晨五點半就起身化妝梳頭，真係生仔都冇咁早起身，哈哈......不過當年生仔，都係一早入醫院準備，所以成朝都有一個準備生個女嘅心情！」

呢位「囡囡」Am'miri，原來係老公丁子高Idea。千嬅透露：「其實成件事係丁生嘅idea，希望可以同大家分享生活理念。最終就一齊合作，做咗Am’miri出嚟，足足搞咗3年，今日面世真係好開心。」而呢個擁有淡紫色頭髮、精靈耳同純白翅膀嘅天使BB，象徵每個人內心嘅小朋友，溫柔守護初心。千嬅話：「希望Am'miri總會喺你最需要嘅時候出現，用溫柔治癒你。」

開幕活動中，千嬅分享了「囡囡」嘅五大情緒特質——陪伴、愛、接納、包容、勇氣，而她個人就特別鐘意「勇氣」：「心口最緊要有個『勇』字，跌都唔使怕！」

講到最愛嘅公仔，千嬅近年鍾情玩偶，「依家多咗個自己親生女，如果可以出毛公仔，第日就可以攬住個女瞓覺，哈哈！」

今次快閃店免費入場，至5月27日，同步為千嬅5月23至24日深圳「春繭」演唱會熱身。下午搶購粉絲人潮淘洶湧：歌迷話「見到千嬅歌裏面一直存在嘅溫柔人格變成真嘅，特別開心，一定要擁有！」千嬅就話：「其實冇諗過話要做到個公仔幾勁幾多人鐘意，只係想同歌迷朋友一齊開心分享。」