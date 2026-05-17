李蕙敏專訪｜21歲被告知養女身份　當下冷靜安撫養父：都想佢自在

在邱禮濤自編、自導、自資的電影《我們不是什麼》中，李蕙敏（Amanda）的驚艷現身成為了戲中一大亮點。她將一個長年沉淪毒海、飽受丈夫家暴、縱容對方性侵兒子的邊緣母親演得維肖維妙，憑短短兩幕戲被網民一致推舉為「MVP」。戲中的她命途多舛，然而現實中，李蕙敏的童年同樣傷痕纍纍，兒時被母親長年打罵否定，使她缺愛也自尊心低落，為了做藝人她不得不離家，否則她根本沒辦法自信地站在觀眾眼前；直至21歲那年，Amanda被養父告知身世，方知自己原來並非親生，而是養女。這個秘密無損她與養父的感情，然而對養母，她則用了大半生時間去釋懷。歲月流轉，當養父離世、養母步入風燭殘年之際，Amanda選擇照顧斷聯多年的養母終老，表示：「我有同我自己講過我原諒佢㗎。」究竟她如何做到如此大愛寬恕？

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李蕙敏接受《由零說起》專訪。（葉志明攝）

《我們不是什麼》道友角色發揮多 獲封MVP

近年少有大銀幕作品的李蕙敏，一出手便憑《我們不是什麼》中的「暉仔媽咪」一角驚艷觀眾，更有不少網民揚言要推舉這位「MVP」角逐來年獎項，面對突如其來的讚譽，Amanda顯得既驚喜又感激：「首先我問人咩叫MVP呀？後來係知道咗嘅。」她感謝網民和觀眾好評，指對她而言意義重大，「我都同導演都係咁講，一個演員呢，我哋拍過好多戲，有唔同嘅角色，你話有發揮嘅呢，都唔係一定去到你、來臨喺你身上，呢個角色我覺得係好好嘅發揮嘅。導演最初都係咁講，佢話『戲唔多，但係好好發揮嘅。』」

有別於過往不少電影要現場「飛紙仔」，今次Amanda收到完整劇本，能好好做功課，更重要的是Keep fit：「有啲趕嘅，我記得當時接完之後，死啦，仲有兩三個禮拜，我又要運動，又要keep吓，因為你話晒做吸毒者，嗰陣時我又喺旅行緊，因為小朋友暑假，咁我就要同佢去旅行啦，我旅行就同自己講『唔好食咁多嘢，唔好食咁多嘢！』我拍完依兩場，開心咗好耐，我喺度諗『哎呀，我真係好鍾意呀！』呢個角色係我覺得有發揮，然後成組人嗰個氣氛係好好。」

Amanda在戲中飾演道友，神似度高到讓人拜服，筆者尤其記得她被警察譚耀文問話的一幕，對於要如何揣摩此角色，她說除了小時候有親眼見過道友甚為震撼外，就要靠做資料搜集：「呢個角色呢，多面就係一，最基本，佢係一個癮君子，呢一part你要做得好、做得似；另一part就係佢係一個媽媽，而佢係一個咁嘅年青人嘅媽媽，然後佢嘅家庭背景發生呢啲事啦，佢亦都係一個俾人家暴嘅女人啦，咁所以你諗吓，呢一拃嘢喺呢個角色裡面就係好複雜，你點樣喺短短嘅時間呈現呢？我都有對鏡練㗎喺屋企，跟住又做research，睇好多片，睇好多資料，我有問導演：『其實你估係咩毒品呢？』佢confirm我就會更安心咁去做功課。」

大讚AK有禮貌識接戲 睇好其星途

不少年輕一代或許只知道李蕙敏是歌手，卻忽略了她早在1998年就憑電影《高度戒備》榮獲香港電影金像獎「最佳女配角」提名，同年更憑電影《9413》角逐亞洲電影節「最佳影后」殊榮，演技早獲業界肯定。這次有一個全新的機會被新一代觀眾看見，又能與當時得令的偶像江𤒹生（AK）飾演母子，二人擦出了意想不到的火花。

Amanda對AK讚口不絕：「我幾欣賞呢個男仔，我反而係呢一段時間宣傳先至比較了解佢，我知佢係MIRROR啦of course，但係我覺得佢有啲倔強嘅氣質嘅，同埋聽佢言行舉止，佢喺佢年紀嚟講都算成熟吖。我睇到佢有一股……又係有勇往直前嗰種努力嘅氣質，所以我覺得佢前途會好好。」

她憶述二人只得一場茶餐廳戲同場，但試造型階段有見過，當時已覺得AK十分有禮貌，對戲時AK表現更讓她喜出望外：「嗰場戲，其實我哋唔係好多個take咋，一埋位，我哋試啦，大家個眼神接觸，因為始終係母子，我希望我有個交流畀佢，咁我發現『咦？佢都有喎！叻喎！』我知佢都有拍過電影嘅，但係就可能唔係好多啦，但我覺得，咦？佢有喎，有嘢喎，眼神，入到個角色，我覺得真係叻呀而家啲演員，我哋細個係戰戰兢兢㗎嘛，同埋見到導演呢，有時有啲問題我都喺度諗『問唔問好呢？問呢個問題會唔會覺得好蠢呢？』」

《97家有喜事》 Man爆金毛玲成經典

翻開李蕙敏的電影資歷，其豐富程度絕不亞於音樂作品，她透露自己拍了60多套戲，當中最讓觀眾記得的，當然是《97家有喜事》的「尖東車神金毛玲」啦！問到當初為何有這個角色，她說：「我個人估計啦，我冇問過百鳴哥，因為第一套《家有囍事》呢，咪有Mo姐（毛舜筠）嘅？其實佢嘅pattern有啲似嘅，Mo姐咪對Leslie、哥哥嘅，我估佢又想有一個類似無雙表姐個角色，又係man man 地嘅女仔，跟住我就咦，好有趣喎，好玩喎！」不過她就很怕被觀眾覺得她模仿無雙表姐，於是她都花了不少工夫去建構角色，也要想方法與周星馳有所交流，「埋我都鍾意睇周星馳呀嘛，咁我直程喺度諗，佢都好犀利㗎嘛，你要對佢喎，你要諗個方法係……都要對到，咁先得。」

《高度戒備》、《9413》獲提名影后 讚吳鎮宇執導有性格

除了《97家有喜事》外，Amanda與吳鎮宇在《高度戒備》、《9413》等多次合作，其中後者更是由吳鎮宇執導。先講《高度戒備》，當時她首次拍攝林嶺東導演的戲，「我聽講佢都好犀利，同埋會鬧人啦。」Amanda直言用菲林拍戲每秒鐘都是燒錢，而且一個人NG就會連累其他台前幕後要重來，所以自己理解導演為何鬧人，在片場亦打醒十二分精神，最終出來效果不錯，她完全被被罵：「冇呀！我直頭覺得自己好似攞到『白兔仔』呀！」她不但因而獲得亞洲電影節「最佳女主角」提名，林嶺東導演還將她引薦於另一導演南燕，Amanda一直渴望再與林嶺東合作，可惜對方已離世。

至於《9413》，Amanda就評價吳鎮宇導演：「我覺得鎮宇都係一個好知道自己想點嘅導演啦，得意嘅，我覺得呢套戲係另類嘅，真係有啲cult 片嘅feel，我估佢一係好鍾意北野武啦。鎮宇佢好有性格㗎，但係又幾好笑嘅有時，佢輕鬆嘅時候有幾幽默，但係佢認真嘅時候又好認真囉，佢有佢自己好強烈嘅一套理念。」

拍《陰陽路》不覺降格 樂於與年輕新班底合作

除了這幾套經典，Amanda當年其實也拍了好幾輯《陰陽路》。在歌唱事業原來躋身天后之列，頂峰過後去接拍《陰陽路》這裡低成本恐怖小品，看來有點自貶身價。然而對她而言，演員的尊嚴從不在於製作的大小，她反而只想多嘗試、爭取多儲經驗，挑戰各類角色讓自己進步：「知道啲鏡位，知道燈光，自己feel到啲燈喺邊度，其實都係一步一步咁進步囉。我覺得唔緊要㗎，最緊要你喺你嗰個範圍發揮到，自己做到最好，如果出到嚟就梗係更好啦。」

近年她更不計酬勞，參演新晉導演的微電影《絲絲》，只為與新世代同行，她表示因為當時未拍過微電影，覺得有新鮮感，自己亦想支持新進導演：「唔好話淨係導演，我覺得人同人之間，我識一個新嘅朋友，我都會諗，會唔會喺人哋身上學到一啲嘢呢？我覺得喺人生裏面都好重要，你唔好太過封閉自己，要接受多啲新嘅事物，新嘅人，咁你先至會與時並進。」

與其說是與新世代同行，倒不如說她長期都與小眾同行，參與推動LGBT的活動，她說：「我覺得人係需要有多啲嘅同理心啦，唔係話冇，當然有好多人都有，但係我覺得人越大呢，我越覺得與人為善係一個基本，同埋互相尊重唔同嘅人。我覺得每個人都唔同嘅，你唔好要求人哋同你係一樣囉，呢個係我嘅諗法，所以我會有好多嘅嘢我會……人哋估唔到我會做嘅嘢，我會做囉。」

21歲得悉養女身份 仍裝冷靜安撫養父

在《我們不是什麼》中，Amanda的角色活在窒息的家暴陰霾中，只能靠毒品麻醉自己。現實中，她自小亦承受著養母的言語暴力及打罵，會瘀又會損，問到通常因何事被打得最勁，她回答：「冇咩事㗎，你知女人其實心情唔好起上嚟就……係呀。」而作為小朋友的她，每次被打之後，也只得叫自己盡快忘記。

入行後不久，約19、20歲的時間，Amanda決心逃離家裡，搬出去住，跟養母斷聯多年，她解釋：「因為我覺得如果我一路同佢咁樣繼續聯絡、來往，我做唔到呢行，因為我需要好多嘅自信，我企喺個台度，我要好自信，我每一個工作都要表現有自信，如果唔係我覺得我做唔到依行。」

而21歲，與Amanda感情甚好的養父，突然告知她原來她並非親生，是養女，「佢話覺得你大個喇，我而家要話畀你聽。」震驚固然是一定的，但坦白說，Amanda不覺得太意外：「因為你知小朋友個Instinct（直覺）好犀利，我細個已經覺得我同你哋又唔係好似樣喎，然後我好似覺得我同屋企人啲性格又唔係好似喎，咁點解㗎呢？但係其實嗰一刻係……有一啲震撼嘅，但係我好快就……因為我同我爹哋兩個咋嘛嗰個情景，咁我就同自己講『唔好呀，唔好有太大反應！』因為我都想佢都覺得comfortable，跟住我即刻話『其實唔緊要吖，你都係我爸爸。』」因此，她在事件後對養父母的態度也一如既往：「我更加唔想佢哋覺得我有唔同。」

據指當初生母將李蕙敏轉贈予養父時，上面附有一張紙條，李蕙敏回應：「係呀，有一張紙囉，粵語長片咁，其實我心諗『真係會咁老土嘅咩？』我直程……『吓？竟然係我喺呢個場景？』」

曾被養母打擊自信 仍選擇原諒照顧終老

古語有云「打在兒身，痛在母心」，Amanda過往常常被母親打，會否就因為她並不是親生呢？她坦言這個推斷是合理的，她也曾這樣想，但最後又不再這樣想：「複雜啲講，如果你話心理學上呢，我覺得我都係拒絕相信係因為咁嘅。」打罵小朋友，傷害不獨於皮肉之苦，而是傷害了其內在小孩、影響其價值觀、個性等等，更甚者可以摧毀一個小孩的自我價值。Amanda自搬走後與養母斷聯多年，原以為二人老死不相往來，她卻在養父過世後，重新修補與養母的關係：「我爸爸走咗，跟住我媽媽好多病，我特登搬返近啲可以同佢去吓醫院呀，成日照應到。咁我就更加透徹發現，其實我唔會再諗佢以前係……嗰一啲我唔開心嘅記憶，或者佢其實係特登，定係因為我唔係親生，我冇諗呢啲㗎喇。我真係純粹覺得，尤其是我自己開始有小朋友啦，我覺得照顧小朋友都實在唔容易，然後我又諗返當時就係，佢年紀大，一個獨居老人，我就係盡量想照顧到佢百年歸老，咁㗎咋。」

問到要如何令自己釋懷，寬恕這個終日否定自己的大人，Amanda說：「我有同我自己講過我原諒佢㗎，其實講真，當你見到有個老人家，尤其是佢另一半走咗，除咗望到佢，帶佢睇醫生、入醫院、做手術嗰啲，你開始發現呢，人嘅生命係好脆弱，同埋你睇到隔籬床啲老人家，有啲係我覺得好sad呀，跟住我同自己講，係喎，其實人就係咁㗎喇，一個幾叻嘅人，你做過乜，喺你壯年、年少嘅時候，最後可能都係差唔多㗎咋。你失智嘅就失智，病嘅就係病，感覺終點大家唔同，但係，又可以話係一樣。」

如果可以選擇，Amanda到底會寧願永遠不知道這個血緣秘密，抑或無論如何都想知道真相呢？她直言一定想知真相，至於用了多久才能消化這個晴天霹靂的消息，Amanda說「冇幾耐」，但不諱言曾想過追尋生父母下落，只是後來打消了念頭而已：「有諗過要去追尋嘅，但係我當時又有啲䒐䒏佢哋，哦，咁你都唔要我，唔緊要啦！有乜所謂啫？」

孩子冧爆言論 彌補過往失去親情

身世的缺口，並未阻礙她建立家庭的渴望，一直恨要小朋友的她，幾年前她終於遇上了養子，如今擁有一個愛意滿滿的家庭。小朋友到來前，她幻想他會很乖、很聽話，老是「媽咪！媽咪！」地叫，結果兒子有時都難免有「馬騮豬」的一面，周圍跑唔停、叫他執拾也要叫幾次：「因為我從來都唔係講嘢好大聲嘅，但係當你有個小朋友，你唔大聲你係叫唔到佢返嚟！呢啲時候你就要大聲，必要時都要㗎，因為男仔尤其是，等佢有返一啲紀律囉，唔可以㗎嘛。」

李蕙敏明言雖然想有小朋友和家庭，但一定不願意做單親媽媽：「因為我覺得對小朋友會缺乏咗一啲愛，但係我好細個就知我好想有好多愛，所以我鍾意唱歌，我鍾意喺個台度，我覺得好多人愛我。」

不過囝囝也會有很乖、很黏人、很嗲的一面，令Amanda明白何謂「前世情人」：「小朋友又好sweet嘅，佢又會『你喺邊呀？掛住你呀！你幾時返嚟？』好得意，好可愛。」過往Amanda在原生家庭缺乏愛，那麼現時與老公和兒子的家庭，會否能彌補過往的傷口，讓她重新感到愛呢？Amanda說：「我諗都係㗎喇，起碼我叫做complete咗呢個家庭囉，我覺得係㗎喇，唔係，我反而覺得係重新……好似一個next life，脫離咗我以前小朋友嗰個圈，變咗我自己一個圈。」

由心說起——拒認「爭啲運」 逆境中自我打氣

在娛樂圈沉浮多年，實力有目共睹的李蕙敏，總會被部分媒體貼上「爭啲運」的標籤，個人覺得這並非負面，因為說出這句話的人，想必是相信Amanda的實力，才會替她不值，遺憾她未能站上更高峰。面對這些帶著惋惜的讚許，她說：「好多人都係嘅，唔係淨係我嘅，啲人係好鍾意講㗎，我唔知點解啦，唔知點解有啲記者朋友好鍾意將我擺落呢個位，其實，我又冇㗎啦，我冇呢啲諗法。」

最後，記者請她分享一下自己的人生哲學，以過來人身份鼓勵一下那些正在自我懷疑的人，她說：「我有㗎，我有啲座右銘提自己，好辛苦嘅時候我就『吃得苦中苦方，為人上人！』真係好老土，但係真係有啲用，你自我加油，同埋好老實啦，個賽跑都未完，點知邊個贏啫？係咪？」