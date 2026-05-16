滕麗名TVB頒獎禮18次提名全落敗　拒百萬酬勞拍三級片：我好保守

入行31年，今年憑電影版《尋秦記》再創事業高峰，並首獲香港電影金像獎最佳女配角提名的滕麗名（阿滕），接受商台《星光背後》專訪。節目中，阿滕分享於演藝圈31年的心路歷程外，亦分享了失落金像女配的感受：「一定會覺得自己有機會，但一啲都無失望，因為成件事已經賺咗。」原來，她經歷共十八次官方電視頒獎禮，當中包括2000年熱爆全城的《陀槍II》大熱，最終也全數落敗。阿滕謂早已睇化獎項，瀟灑看透得失的她，對感情同樣灑脫。談及覓得圈外丈夫前，一直被標籤情路坎坷，她說：「我係戀愛腦，但好快復原，同拍拖年期係唔成正比，哈！」

滕麗名接受梁泰來訪問。

滕麗名鮮有參與電影，但憑《尋秦記》善柔一擊即中，早前獲提名「最佳女配角」。（大會提供）

相隔25年再次飾演刺客善柔，她曾擔心相隔多年能否再駕馭到善柔的感覺，並笑說回看劇集版的自己覺得演繹非常幼嫩，現時一定會將善柔對項少龍的愛藏得更深。（電視截圖）

阿滕終憑《尋秦記》善柔一角獲提名「最佳女配角」，雖敗猶榮。（劇照）

談獎項遺憾：唯獨《陀槍II》曾讓她不開心

對於失落金像女配無失望的阿滕，曾兩度於大馬電視頒獎禮獲獎，但於TVB官方頒獎禮合共18次提名，卻全數鎩羽而歸。問她究竟有否介懷過，阿滕說：「攞唔到我真係習慣咗，我只係試過一年真係唔開心，就係《陀槍II》陳三元畀人強姦嗰年，因為收視真係好高，我諗就算唔係角色，套劇都應該有份攞獎，嗰陣我真好失望好失望；自此我就同自己講唔會再失望，因為control唔到，睇化。」

《陀槍師姐》的女警陳三元一角，她與關詠荷齊齊做女主角，亦與魏駿傑成為螢幕前侶並戲假情真，正式成為一線花旦，她也曾表示這個角色改變自己一生。（電視截圖）

滕麗名於《真情》飾演視障人士梁冰雪開始「入屋」。（TVB）

近年她則主要於《愛回家之開心速遞》演出，以惡死和有仇必報的熊尚善一角陪住觀眾至今已經近十年。（電視截圖）

《愛回家之開心速遞》即將大結局。（資料圖片/葉志明攝）

自爆曾拒百萬片酬拍三級片：我是很保守的人

阿滕這份豁達，亦一如她拒絕跟同輩或後輩花旦競爭。談及她九十至二千年代，鮮有像一眾花旦會為登雜誌封面影性感相，她承認多次獲邀約，更大爆曾有電影公司以百萬利誘斟她拍三級片：「有記者搵我影，更加有人搵我拍脫戲添，我講真嘅！但我淨係覺得黐線。百萬片酬？係有，但我真係接受唔到，你睇我唔似，但我係好保守嘅人。我當年無參加港姐去參加新秀，就係因為過唔到著泳衣嗰關；我去沙灘都唔會著泳衣。」

滕麗名1995年參加新秀入行，與陳奕迅、楊千嬅等同屆，她先後演繹關淑怡與王菲的歌曲，終八強止步。（TVB）

滕麗名並非一入TVB就拍劇，而是先獲安排唱兒歌，她的《魔法咕嚕咕嚕》（《咕嚕咕嚕魔法陣》粵語主題曲）絕對是經典，雖然沒有人明白何謂「土風舞冬菇」，但這首歌絕對陪住90後成長，使她一度有「兒歌天后」稱號。（TVB）

滕麗名1997年拍攝電影《四個32A和一個香蕉少年》，飾演TB。（電影截圖）

滕麗名曾做豐胸代言廣告，佢仲爆曾有人以百萬酬勞邀拍三級片。（廣告圖片）

滕麗名曾做豐胸代言廣告，佢仲爆曾有人以百萬酬勞邀拍三級片。（廣告圖片）

剖析感情觀：不記恨是「凍齡」秘訣

由入行至2013年與圈外老公Matthew結婚前，阿滕曾有過兩段圈中情，故一直被形容情路坎坷。她說：「我從來無呢個感覺，我只係覺得自己幾幸運同灑脫，話走就走無問題。」讚她分手後從沒賣慘或斥責前度，她說：「中間發生乜事大家唔會知，亦覺得無需要申明，只係到某個時刻我要結婚，我要尊重我另一半，唔可以令佢蒙羞，先至回應咗啲唔係事實嘅嘢。同每個人拍拖，都一定有美麗回憶，如果搞到核核突突，又何必呢！」

阿滕用「腦霧」來形容自己面對不開心的過去：「啲人話我凍齡，可能就係我唔係好記得啲唔開心嘢。人生有幾多時間，記住啲唔開心嘢好唔抵，我真係腦霧洗得好快。我係戀愛腦，但好快復原，同拍拖年期係唔成正比，哈！」

魏駿傑與滕麗名曾經是大家心目的金童玉女。（電視截圖）

滕麗名與魏駿傑分手後，曾與剛失婚的郭政鴻傳出緋聞，雖然二人一直沒有承認，但已是公開的秘密。（劇集截圖）

滕麗名近年走型格路線。（IG@sheepyjoycetang）

滕麗名自認戀愛腦。（IG@sheepyjoycetang）

滕麗名近年走型格路線。（資料圖片）

情傷不存陰影 爆與圈外老公保鮮秘訣

阿滕坦言，過往的情傷對她絕無陰影。她披露，因學品酒認識圈外老公Matthew，二人交往了兩年便於2013年結婚至今。至於十三年婚姻的保鮮秘訣，她說：「我哋無停過，日日玩低能嘢。一入門要衝埋攬攬、又會扮玩貓跳，即使朋友響度，我都唔會介意。入門口都會好似隻狗咁撲上去佢度，我哋無掩飾，最緊要表達自己，大家唔會收收埋埋；兩公婆最好溝通方法，就係能夠響對方面前呈現一個小朋友嘅形態，即代表對大家有安全感。」

至於十三年來沒有下一代是否有遺憾，她說：「結婚頭一年係想過有，只係好短暫試過，但無遺憾。每樣嘢都有優點同缺點。我係一個控制狂；如果我有小朋友，佢會好大壓力，都未必係一件好事。」對婚姻及事業，滕麗名知足及活得自在。

滕麗名自認戀愛腦。（資料圖片）

滕麗名與老公朱建崑於2013年結婚。（Instagram/@sheepyjoycetang）