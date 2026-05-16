鄧健泓加拿大移居生活曝光！52歲前夕為老婆石詠莉「買多間屋」

藝人鄧健泓（Patrick）自2022年攜同太太石詠莉（Sukie）移居加拿大卡加里後，不時在社交平台分享愜意的加國生活。日前迎來52歲生日的Patrick，竟然在生日前夕「買多間屋」送給老婆，並將整個「送禮」及興建過程拍片上載至其YouTube頻道，掀起網民熱話。

鄧健泓好大方！（YouTube截圖）

驚喜大禮！生日前夕為妻「買多間屋」

鄧健泓在最新上載的影片中透露，在自己生日前3天突然靈機一觸，決定「買多間屋」送給太太。不過，這間「新屋」並非傳統物業，而是 Patrick 為了熱愛園藝的Sukie，悉心在後花園右側草地興建的一間花園小屋（Shed）。

鄧健泓為老婆石詠莉交上驚喜！（YouTube截圖）

鄧健泓為老婆石詠莉交上驚喜！（YouTube截圖）

鄧健泓 解釋，由於後花園右邊的草地長期處於乾旱狀態，為了善用空間，加上想體貼太太的愛好，於是決定動工：「呢間屋仔可以收納晒大嘅耕種嘅用具同埋材料，等佢耕種嘅時候得心應手一啲。」

鄧健泓到新屋落成的「交吉」時刻，兩夫妻的互動溫馨又搞笑。鄧健泓幽默地請老婆出巡驗收：「嚟驗貨啦！」石詠莉打開門看到專屬自己的小屋後驚喜萬分，忍不住連「Wow」了幾聲。

完成！（YouTube截圖）

石詠莉對小屋感滿意：Love it, love it！

石詠莉滿意地四處打量，更得寸進尺地搞笑問老公：「咦！佢唔會整埋Drywall（石膏板）落去嘅？」鄧健泓搞笑反擊：「你就想喇！我哋可以自己整嘅。」其後石詠莉細心研究屋仔設計：「呢度有個氣口喎，幾好喎！咦，慘啦，呢個係一個溫室。」石詠莉更甜到漏表示：「Love it, love it！」對鄧健泓的禮物十分滿意。鄧健泓最後透露搭建小屋成本為5,278元。

好恩愛！（YouTube截圖）

好恩愛！（YouTube截圖）

好恩愛！（YouTube截圖）