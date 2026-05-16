79歲羅家英四度患癌受訪聲沙唔夠氣　高EQ回應汪明荃傳死訊

羅家英（家英哥）將於今年9月踏入80歲，將筵開20席慶祝八十大壽，並將於5月21至25日假西九戲曲中心舉行《羅家英八十光影醉藝壇》，連演五場。早前透露再次患上前列腺癌的家英哥，日前接受楊紹雄YouTube頻道訪問，聲音十分沙啞，但中氣十足，精神不俗，而且頭腦十分清晰，透露為何堅決參選八和會館主席，直言今次是「搏老命」，並高EQ回應網上瘋傳愛妻汪明荃（阿姐）的死訊。

羅家英接受楊紹雄訪問。（YouTube@楊紹雄）

羅家英早前自揭再次患上前列腺癌，受訪時聲線沙啞，但精神不俗。（YouTube@楊紹雄）

傳阿姐死訊當積壽 家英哥：多謝佢造謠

家英哥與阿姐相愛逾30年，感情深厚，阿姐亦十分欣賞他重承諾、不貪錢的做人作風。對於近日網上無端傳出阿姐離世的造謠新聞，家英哥一笑置之：「最近今日先至有報道，唔知邊度話汪明荃過世，羅家英喊到好傷心咁樣，無中生有好多呢啲網上消息，真係好無稽誣蔑。」

家英哥展現出超高EQ，笑言反而要多謝造謠者：「我覺得每樣嘢有因果，呢啲叫做口孽。我多謝佢咩呢？因為天上好多星君睇住我哋嘅，咦羅家英死咗喎，咁得啦唔使搵佢啦！咁牛頭馬面就唔拉我，我又喺返度囉，咁我咪長命囉！我先能夠20幾年經歷三輪、四輪cancer仲喺度，係咪俾人詛咒得多反而有一種抗體？」

汪明荃被傳死訊，家英哥展現出超高EQ，笑言反而要多謝造謠者。（YouTube@楊紹雄）

汪明荃被傳死訊，家英哥展現出超高EQ，笑言反而要多謝造謠者。（YouTube@楊紹雄）

出於良心「搏老命」選八和主席

將年屆80歲的家英哥，曾四度患癌，由2004年起，先後3次被發現患上肝癌及前列腺癌，並進行手術切除後康復。早前一個內地的節目中，透露自己再次患上前列腺癌，並且決定不做化療及電療，靠每半年打一次女性荷爾蒙針抑制病情。儘管如此，他仍堅持競選八和會館主席。被問到為何不退休仍要「拿屎上身」，家英哥語重心長表示一切皆因良心與家族傳承。

「呢個係一個良心！我爸爸、哥哥、伯父、叔父同好多堂兄弟都係做戲，去到我叫做最後嗰個，都已經80歲啦。我哋一路嚟講對戲行係好尊重好愛護，好想搞好佢，盡一切嘅綿力。」家英哥表示自己繼承了父親的衣缽，亦有入學校教戲，出發點非常簡單：「我哋出嚟個心係咩呢？就係將八和好上加好，就係咁解。」

家英哥將於5月21至25日假西九戲曲中心舉行《羅家英八十光影醉藝壇》，連演五場。（官方提供圖片）

汪明荃唔贊成，但仍會全力支持老公羅家英選八和主席。（官方提供圖片）

家英哥將於5月21至25日假西九戲曲中心舉行《羅家英八十光影醉藝壇》，連演五場。（官方提供圖片）

未問醫生意見 祈求黃大仙保佑

對於身體能否負荷主席的重任，楊紹雄直言擔心他會「短幾年命」，家英哥坦承：「真係㗎，我而家係搏條老命去做㗎！」他坦言事前甚至沒有問過私家醫生的意見：「我冇問，自己同自己講，同我媽咪講叫佢保佑，同埋黃大仙講保佑啦，做到就做，做唔到就算數。」

不過家英哥亦表示會量力而為：「我都會靠好多人幫，會就住就住，用腦去指揮，唔使親力親為，估計應該頂得住。老實講身體真係一個未知數，但目前嚟講係幾好，打住針半年打一次，而家仲係行得走得。不過個人就老喇，身體過勞唔可以支撐咁耐，我做呢五日大戲我係好辛苦，希望能夠頂到。」

家英哥望神明保祐。（ig@wang_liza）

家英哥望神明保祐。（ig@wang_liza）

家英哥表示會用腦指揮大家。（ig@wang_liza）

愛妻被傳死訊，家英哥笑住回應。（ig@wang_liza）

恩愛逾卅載。（ig@wang_liza）

情侶裝。（網上圖片）