44歲黃榕唱歌忽然一字馬！　阿儀薛影儀撐場被爆有人追：冇理佢

44歲黃榕今日（5月16日）出席和火爆象合唱的新歌《撕裂》發布會，有不少朋友到場支持，近年和黃榕「孖公仔」經常一齊到處去的薛影儀（阿儀）亦有出席。



黃榕唱歌中途忽然一字馬！（林迅景 攝）

黃榕唱歌中途忽然表演一字馬！（林迅景 攝）

換瑜珈戰衣勁歌熱舞 黃榕突襲一字馬震懾全場

發布會上，除了有黃榕和火爆象合唱新歌《撕裂》的環節，兩位亦分別有個人演唱環節，黃榕更換上鮮黃色瑜珈衫跳唱她在2016年發布的歌曲《Melty Yellow》，跳到興起更突然表演一字馬，令人拍爛手掌。

阿儀薛影儀、黃榕、火爆象。（林迅景 攝）

阿儀薛影儀真係好有個人特色。（林迅景 攝）

阿儀薛影儀真係好有個人特色。（林迅景 攝）

阿儀恨出歌向心上人表白 預告下月殺入婚禮獻唱

黃榕、火爆象、薛影儀（阿儀）接受《香港01》訪問，黃榕和火爆象談及新歌，表示兩人都是歌手身分又是姊妹，所以兩年前已有創作合唱歌的意頭。雖說新歌《撕裂》是講被搶男朋友的情歌，但黃榕就未有將自身經歷放入其中，並表示最近感情狀況空白一片。「我同阿儀都唔會爭仔，佢係鍾意斯文，着晒西裝嗰啲。」

阿儀薛影儀透露會去婚禮做嘉賓。（林迅景 攝）

阿儀薛影儀透露會去婚禮做表演嘉賓。（林迅景 攝）

阿儀見好姊妹有新歌，她也表示希望自己也有一首：「但，但係貴㗎囉，整一首都幾萬。係囉，我都恭喜佢哋出咗新歌啦，即係我之前都同佢哋拍探店。（想唔想唱歌？）都想嘅。」為什麼沒有搵阿儀合唱？黃榕解釋：「佢本來都想整一首，但係佢想同佢心上人表白嘅歌。」阿儀：「我喺IG都有唱歌嘅⋯⋯（歌喉點？）都OK。」問及她的感情狀況，阿儀就相當害羞，回答：「冇，冇理佢嗰啲人。（有人追你，但係冇理佢？）呃，呃，總之冇理佢。（有冇鍾意嘅男仔？）唔講呢啲住。」她也表示，下個月會做婚禮嘉賓：「唱三首度啦，中英文都有。」

火爆象真人同海報有差別，原來係因為曾經出過意外，正處於康復期。（林迅景 攝）

黃榕和火爆象合唱新歌《撕裂》。（林迅景 攝）

火爆象真人同海報有差別，原來係因為曾經出過意外，正處於康復期。（林迅景 攝）

右邊係火爆象，同真人有差別。（林迅景 攝）

阿儀薛影儀學黃榕跳舞。（林迅景 攝）

阿儀薛影儀學黃榕跳舞。（林迅景 攝）

海報惹P圖疑雲 火爆象大方承認車禍後遺症致肥

另外，《香港01》記者留意到新歌poster中的火爆象與真人的她頗有出入，火爆象直言真人身型不同。「我明呀，其實我以前瘦啲。因為我之前撞車，撞完車要休養半年，又要食抗生素，所以變咗個人好易肥，會水腫。」她表示粉絲們都知道這件事，也毫不介意被指「肥咗」：「都冇辦法，因為係事實，個個都P。我會承認，好大方嘅。」心態正向，相當值得一讚！