冼靖峰28歲生日享「齊人之福」　驚現45歲姚子羚惹「姊弟戀」疑雲

TVB選秀節目《魔音女團》日前（5月15日）播畢最後一集，原來同日也是「助教」冼靖峰的28歲生日。冼靖峰其後在Instagram上分享《魔音女團》眾多美女與他慶祝生日的盛況，可謂是左擁右抱、「十六月伴星」、艷福無邊！



原來《魔音女團》最後一集同日亦是冼靖峰生日。（ig圖片）

慶生派對陣容曝光！神秘嘉賓現身

從Instagram帖文可見，除了《魔音女團》16位美少女外，還有一些幕後，活動司儀阮浩棕，同為「助教」的黃洛妍、文佐匡及學校師兄弟黃建東、丁子朗出席。除了以上提及的人物外，從照片中可見還有一位令人摸不着頭腦的嘉賓——姚子羚出席。

當年姚子羚和冼靖峰（Archie）合作主持《一路繁花》。（TVB圖片）

舊拍檔生日咪一齊慶祝囉，好平常啫。（TVB圖片）

舊拍檔生日咪一齊慶祝囉，好平常啫。（TVB圖片）

相差17歲引發遐想！跨越輩分的「姊弟戀」疑雲？

現年45歲的姚子羚從2003年參演《當四葉草碰上劍尖時》，屈指一算已入行23年，與今年28歲的冼靖峰更相差了足足17年，到底是冼靖峰、姚子羚譜出姊弟戀，還是因為碰巧路過而一齊慶生呢？

據《香港01》記者翻查資料，2024年兩人曾合作主持TVB旅遊節目《一路繁花》。當時姚子羚擔任主持，帶當年還是新人的冼靖峰在上海飲飲食食，參觀體驗人文風情。或者因當年合作而產生火花，或單純只是邀請「大姐姐」出席生日會亦不足為其。