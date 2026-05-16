張衞健太太張茜近照曝光　52歲自爆有老花：化妝眼線也瞄不準

現年52歲的張衞健太太張茜近年養尊處優，甚少公開露面，不過去年張衞健、許志安、梁漢文及蘇永康組成的BIG FOUR在紅館舉行演唱會，4位成員的太太都有到場支持，鄭秀文（Sammi）在IG曬出與BIG FOUR及三位太太的大合照，當時張茜就明顯發福面圓圓，樣貌變化不少。日前張茜相約好友聚會，內地女星張瑤上載了一段短片，令張茜的最新狀態曝光！

張茜。（IG@qian4762）

去年張衞健、許志安、梁漢文及蘇永康組成的BIG FOUR在紅館舉行演唱會。（ 陳順禎攝）

4位成員的太太都有到場支持！（IG@sammi_chengsauman）

大合照！（IG@sammi_chengsauman）

一眨眼已經12年！（IG截圖）

52歲張茜聚會近照曝光 自爆有老花

片中所見，張茜身穿鬆身白色T裇，紮起頭髮，打扮隨意，但仍可見狀態不俗。張茜與兩位好友張瑤及李斯羽全程相談甚歡，心情大靚！期間張茜更自爆有老花：「主要我現在視力不好，化妝眼線也瞄不準。」

張茜與好友張瑤及李斯羽聚會。（影片截圖）

打扮隨意。（影片截圖）

張茜身穿鬆身白色T裇。（影片截圖）

張茜一身造型。（影片截圖）

開心聚會！（影片截圖）

姊妹聚會！（影片截圖）

拍vlog。（影片截圖）

張茜自爆有老花。（影片截圖）

張茜兩度流產身心受創 曾霸氣反擊「老態」標籤

張衞健在1996年拍完劇集《西遊記》後，便毅然決定離港，隻身到北京發展，翌年在北京拍劇時認識了張茜，兩人在2004年秘密結婚，直至2007年張茜懷孕，二人才公開已婚，但張茜在懷孕8個月時胎兒不穩，剖腹產後BB還是搶救無效。2014年張茜再度懷孕，但最後仍不幸再度小產，眼見太太身心大受打擊，張衞健決定不再執着於生B一事，夫妻盡情享受二人世界。而張茜亦逐步淡出幕前，專心照顧家庭，不過張茜曾一度被攻擊臉上皺紋明顯，難掩老態，對此，她曾霸氣反擊：「難道您不允許我按自然規律老去嗎？難道您認為我可以成為扺抗歲月扺抗地心引力第一人嗎？」

張衞健在《小寶與康熙》中有七個老婆，但現實中他對張茜十分專一。（微博@張衛健）

張衞健與張茜結婚多年恩愛如昔。（微博@張衛健）

愛得甜蜜。（微博@張衛健）

兩人經歷了很多，曾兩度分手及兩度流產。（微博@張茜）

在2014年張茜第2次流產時，張衞健推掉所有工作，每天陪在老婆身旁，一同走出難關。（微博@張衞健）

霸氣反擊！（微博截圖）

張茜熱愛做運動。（IG@qian4762）

張茜近年養尊處優。（微博@張茜）