魔音女團｜俞可程表演「唔扣鈕開胸」博出位？ 親解：人人都唔同
撰文：林迅景
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無綫（TVB）另類選秀節目《魔音女團》日前（5月16日）播出最後一集，莊子璇、盧映彤、倪樂琳、宋宛穎、倪嘉雯、喬美莎 六人成軍正式出道！原來有不少網民都留意她們的一舉一動，當中似乎盧映彤為最受歡迎的一位，有網民睇完《魔音女團》之後，翌日再追埋盧映彤（彤彤姐姐）在《Hands Up》教小朋友做運動，認真是Die-Hard Fans。
落選練習生大平反 網民大感不值
除了成軍的六位成員成為話題人物，也有人替未能入選的幾位不值，例如有人認為蔡華英值得其中一個席位，覺得她努力又有新鮮感，亦有人喜歡邢慧敏性格率真，也有人覺得俞可程有潛力。
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俞可程「開胸裝」惹博出位疑雲
當中，有觀眾留意到俞可程的衣着與其他11位「練習生」有不同，質疑為什麼她的衣服是開胸設計沒有扣起衫鈕，觀感上較其他人身材更突出，意指有人「博出位」。《香港01》記者就此事Whatsapp訪問俞可程。
親解「不扣鈕」之謎：全因設計師心思！
她回答，其實是節目形象設計師Kev的設計：「佢想人人都有啲唔同，有啲短款，有啲長款， 有啲無腰帶，有啲粗腰帶，有啲幼腰帶。」記者笑言是不是因為她身材好，她也回答：「Kev點解咁design我唔知啦，你可以問吓佢，哈哈。不過件白色背心都係佢畀埋，佢（設計嘅衫）真係個個都有啲唔同嘅。」謎底終於解開！