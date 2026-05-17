魔音女團｜俞可程表演「唔扣鈕開胸」博出位？　親解：人人都唔同

無綫（TVB）另類選秀節目《魔音女團》日前（5月16日）播出最後一集，莊子璇、盧映彤、倪樂琳、宋宛穎、倪嘉雯、喬美莎 六人成軍正式出道！原來有不少網民都留意她們的一舉一動，當中似乎盧映彤為最受歡迎的一位，有網民睇完《魔音女團》之後，翌日再追埋盧映彤（彤彤姐姐）在《Hands Up》教小朋友做運動，認真是Die-Hard Fans。



「率先組團」TVB女團，（左起）喬美莎、倪樂琳、宋宛穎、莊子璇、盧映彤、倪嘉雯。（《魔音女團》截圖）

落選練習生大平反 網民大感不值

除了成軍的六位成員成為話題人物，也有人替未能入選的幾位不值，例如有人認為蔡華英值得其中一個席位，覺得她努力又有新鮮感，亦有人喜歡邢慧敏性格率真，也有人覺得俞可程有潛力。

魔音女團｜終極6人成軍出道3位港姐冠軍神級合體 有人居然黑面？

真好睇嘅。（《魔音女團》截圖）

Team B，「C位擔當」宋宛穎、「跳舞+Rap擔當」邢慧敏、「唱歌擔當」王汛文、「跳舞擔當」盧映彤、「外形+唱歌擔當」鄧凱文、「Rap擔當」倪樂琳。（《魔音女團》截圖）

Team A，Team A有「C位擔當」俞可程、「跳舞+Rap擔當」喬美莎、「唱歌擔當」廖慧儀、「跳舞擔當」倪嘉雯、「外形+唱歌擔當」莊子璇、「Rap擔當」蔡華英。（《魔音女團》截圖）

12位「練習生」各有特色。（《魔音女團》截圖）

俞可程「開胸裝」惹博出位疑雲

當中，有觀眾留意到俞可程的衣着與其他11位「練習生」有不同，質疑為什麼她的衣服是開胸設計沒有扣起衫鈕，觀感上較其他人身材更突出，意指有人「博出位」。《香港01》記者就此事Whatsapp訪問俞可程。

親解「不扣鈕」之謎：全因設計師心思！

她回答，其實是節目形象設計師Kev的設計：「佢想人人都有啲唔同，有啲短款，有啲長款， 有啲無腰帶，有啲粗腰帶，有啲幼腰帶。」記者笑言是不是因為她身材好，她也回答：「Kev點解咁design我唔知啦，你可以問吓佢，哈哈。不過件白色背心都係佢畀埋，佢（設計嘅衫）真係個個都有啲唔同嘅。」謎底終於解開！