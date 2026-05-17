家業劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《家業》陸劇又名禎娘傳、禎娘傳奇，改編自同名小說。有熊周虎作為編劇，惠楷棟為執導，由楊紫、韓東君領銜主演的一套以古裝傳奇、非遺文化為題材的電視劇。陸劇流量女神楊紫繼上部熱播劇《國色芳華》後，再次擔正做商界霸氣女主角，更搭檔久違未有亮相古裝戲的《無心法師》韓東君，期待劇集火花四濺！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧家业@Weibo

《家業》電視劇情大綱

明朝嘉靖年間，百年制墨名門「李墨世家」因受奸人所害，貢墨損壞，使曾經雄踞徽州龍頭的李墨一夕之間沒落，李墨八房被除去族籍。數載後，八房幺女李禎（楊紫 飾）眼見家道中落，於是決心振興家業，即使被「傳男不傳女」的封建祖訓掣肘，亦堅持學習製墨之道。與此同時，她與自幼相識的駱家次子駱文謙（韓東君 飾）從競爭的商場關係，到為了希望恢復家業而合作籌劃。

李禎憑藉天賦與不懈的努力，以女子之身衝破世俗的束縛，以墨為刃，使李氏墨業再次攀上最高峰，不僅重振家聲，更為徽墨奪得「天下第一墨」的美譽。李禎也聯同駱文謙智鬥墨業新對手「田墨」家族，沉寂已久的徽州墨業再度繁榮昌盛，李禎與駱文謙視對方為靈魂伴侶，共創徽州墨業的新格局，讓千年徽墨延續熠熠光芒。

《家業》播出時間｜最新追劇日曆

《家業》電視劇幾時播?《家業》一共有42集，由央視八套、愛奇藝播放。CCTV-8每晚2集;愛奇藝VIP首更4集，5月18日起每日更新2集，6月5日至6日每日更新1集。

《家業》播出時間｜最新追劇日曆

《家業》演員人物關係圖

《家業》演員人物關係圖

《家業》演員

楊紫 飾 李禎

李墨世家八房幺女，年小時家境富裕，但因貢墨案被除族，長大後決心重振家業

电视剧家业@Weibo

韓東君 飾 駱文謙/戚九

駱家次子，原本與李墨世家是商業對手關係，後來幫助李禎，二人共創徽墨盛世

电视剧家业@Weibo

吳冕 飾 汪如君

电视剧家业@Weibo

田小潔 飾 李金水