愛回家｜呂慧儀力挺風少唔係少爺仔：一齊食茶餐廳一起捱更抵夜

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》自2017年開播至今，最近演員們證實劇集即將停播，並將會推出新處境劇來取代，除了觀眾外，演員們都感到不捨。藝人呂慧儀昨日（16日）於內地中山出席音樂會時接受《香港01》訪問，直言表示很不捨：「但係都開始會諗，如果真係完嘅話，一定好唔捨得囉，會好唔捨得我啲屋企人。」至於早前滕麗名在直播中率先自爆將不參與新的處境劇，但呂慧儀笑指：「佢話應該啫，唔一定嘅！」而她自己則希望可以演出一些「得意」的角色：「或者可以做到啲糟質人嘅角色，或者可能劇組諗到我可以做到嘅角色，我都可以試下㗎。」

呂慧儀希望可以演出一些「得意」的角色。(胡凱欣 攝)

呂慧儀入行有一半時間都拍《愛．回家》

對於《愛．回家》播出超過9年，而呂慧儀被最初期已經有份參與，她對這部劇集的感覺充滿了感慨。呂慧儀表示自己入行多年，但有一半的時間都有份在劇集內，而她與劇中一班演員由同事已經演變成家人：「咁所以個感覺係個bonding好強，即係同佢哋一齊又會好開心，又可以咩都講又可以咩都分享，咁所以變咗無論套劇完定唔完都係一樣㗎個感情！」

呂慧儀入行有一半時間都拍《愛．回家》。(胡凱欣 攝)

呂慧儀覺得陳浚霆唔係踢走最受歡迎CP的「幕後黑手」

對於有網民在社交平台發文指有「幕後黑手」為了自己角色更有人氣和戲份，而「整走」其他配角。雖然原文沒有指出這個「幕後黑手」到底是誰，但就有網民綜合了資料後表示這個「疑兇」就是陳浚霆（龍璟風，風少），更直指風少「果位少爺仔，公司入面無人敢得罪佢」。意指陳浚霆為了令「神風CP」上位，踢走最受歡迎的「Candy Mike CP」。呂慧儀表示自己亦有留意此事，但她馬上力挺陳浚霆：「我覺得大家其實都幾豐富嘅啲想像力，因為以我認識嘅風少，他都係一個乖同好勤力工作嘅人，雖然大家會覺得佢係一個比較富裕嘅人，感覺佢都唔係好憂做，但其實佢係一個好勤力同好珍惜工作機會嘅人。所以我覺得某程度上，可能因為嗰啲人唔認識佢，或者未必接觸到真實嘅佢，所以會有咁樣嘅想法。」

呂慧儀覺得陳浚霆係一個好勤力同好珍惜工作機會嘅人。(胡凱欣 攝)

呂慧儀直指公司唔養閒人

對於「Candy Mike CP」被out，呂慧儀就有另一番見解：「我覺得一定係有演員出出入入㗎啦，因為好多時候我哋公司係唔養閒人㗎！當佢哋有其他發展空間嘅時候，就會抽調佢哋出去拍其他東西。譬如Candy Mike，佢哋兩個依家喺戀綜Hit到爆炸。我覺得都係一個好好嘅機會，可能你不排除大結局佢哋會回來呢！」至於陳浚霆被指是「少爺仔」，呂慧儀又不太覺得他有「少爺仔」的感覺，她指陳浚霆很貼地的：「其實佢同我哋一齊食茶餐廳又得，同我哋一起捱更抵夜又得。嗰陣尤其是我哋一齊開最初期嘅愛回家，因為大家要追存貨，所以係好日以繼夜夜以繼日，佢又會同我哋一齊捱，如果真係少爺仔就唔會咁樣捱。」