何超蕸追思會｜四太梁安琪由何猷亨陪伴到場　何超盈一家三口現身

已故「賭王」何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女兒何超蕸（Maisy Ho）上月因乳癌離世，享年58歲。由政商及演藝界組成的何超蕸女士追思委員會，於今日（17日）在香港君悅酒店宴會大禮堂舉行追思會，上午為團體致祭及私人追悼禮，下午二時至四時供公眾致祭。

何超蕸（右）多年來同胞姊 何超瓊 何超鳳 齊心為家族打理信德集團生意，亦身兼多個公職，曾任東華三院主席，2016年獲政府頒授授銅紫荊星章、後亦獲委任為太平紳士。超蕸相對低調，專注事業發展同社會服務。(資料圖片)

四太梁安琪由何猷亨陪伴到場

家屬及政商界人士陸續到場，四太梁安琪由何猷亨的陪伴下到場哀悼，其後何猷君與太太奚夢瑤亦到場，何猷君難掩哀傷之情。染了一頭金髮的何超盈與哈佛學霸老公辛奇隆及女兒一同到達，超盈全程拖著女兒，一家三口應要求停步影相，心情平靜。

四太梁安琪由何猷亨陪伴到場。（陳順禎 攝）

何猷君與太太奚夢瑤亦到場，何猷君難掩哀傷之情。（陳順禎 攝）

何超盈一家三口現身。（陳順禎 攝）

何超盈染了一頭金髮。（陳順禎 攝）

何猷君與何超蕸感情深厚

何超蕸離世後，何猷君在社交平台分享兩人黑白合照，他與何超蕸感情要好地一齊擺出心型手勢，畫面溫馨。何猷君以英文寫下對姊姊的思念：「Maisy 家姐, rest in peace 🙏. Always bubbly, funny, hardworking. Gone too soon, we’ll miss you. You were a real G.」他形容姊姊私底下為人活潑開朗、風趣幽默且勤奮努力，更讚揚她是「一個真正的強者（real G）」，慨嘆她「離開得太早」，可見何超蕸在他心中地位超然。