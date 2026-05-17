游嘉欣懶理傳遭雪藏嘆貴價拉麵　頻拍片維持人氣慘遭嘲：刷存在感

現年26歲的游嘉欣形象健康甚有觀眾緣，近年獲TVB力捧，劇集、綜藝甚至主持，均見到期身影。不過，最近有心細的網民發現，游嘉欣似乎鮮少在幕前公開露面，有傳她與同獲力捧的郭柏妍因拒絕上交社交平台賬號及密碼，而遭到雪藏。疑入「雪櫃」的游嘉欣並未坐以待斃，設法自救，近日她頻頻在社交平台上更新動態，維持曝光率，但竟遭網民嘲「刷存在感」？

游嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2023》中，成為「最具潛質新人」五位得獎者之一，備受力捧。（IG@kayan_yau）

早期給人鄰家少女感覺的游嘉欣，近年開始轉型，更不時性感示人。（IG@kayan_yau）

飲咖啡大玩「邪惡視角」W胸若隱若現極誘惑。（IG@kayan_yau）

游嘉欣最近傳拒交社交平台賬號遭雪藏。（IG@kayan_yau）

積極出Po自救？

游嘉欣近排頻頻更新社交平台，不僅分享日常的做Gym片段外，又透露最近成為「運動健將」，「日頭pickleball夜晚網球」，生活行程排得滿滿。片中她更穿上背心連身短裙，大方展示修長美腿，青春活力十足，吸睛度爆燈。

游嘉欣分享去日本的照片。（IG@kayan_yau）

雖然傳被「雪藏」，但心情似乎無受影響。（IG@kayan_yau）

游嘉欣生活行程排得滿滿。（IG@kayan_yau）

化身運動健將。（IG@kayan_yau）

嘆和牛拉麵慘被嘲

此外，游嘉欣最近又化身旅遊KOL，陸續分享之前在日本旅行時的影片。在最新上載的一條影片中，她就帶大家進行「東京最貴拉麵挑戰」，豪食一碗價值高達530元的和牛拉麵。影片中，游嘉欣先試食和牛煎餃，然後再到主角和牛拉麵登場，食得非常滋味。雖然消費不菲，但游嘉欣認為值回票價：「貴係貴啲，但味道都唔錯，體驗感幾好。」

在最新上載的一條影片中，游嘉欣帶大家進行「東京最貴拉麵挑戰」。（IG@kayan_yau）

食得好滋味。（IG@kayan_yau）

變了美食KOL。（IG@kayan_yau）

網民mean爆留言。（IG@kayan_yau）

片段吸引不少網民留言：「求地址」、「想試」。但也有網民認為：「380？智商稅！日本大把正拉麵，點解要做傻仔」，游嘉欣大方回覆：「咩都要試下比較下先知嘅，不過日本食嘅拉麵真係點都有質素保證」。另又有酸民看她頻密更新的短片後，mean爆留言：「無工開，不停刷存在感」。面對酸民惡意攻擊，游嘉欣沒有不快，更配以一個笑哭了的emoji神回該網民：「莫非你留言都係刷存在感？」盡顯高EQ一面。