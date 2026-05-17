林漪娸驚爆拍戲遭男星「加料伸脷」　螢幕初吻被加戲：肯定蝦𡃁妹

林漪娸日前到新城廣播接受李有毅與兒子李國煒主持的《Ben同Benson「Chur」到行》錄音訪問，回憶與昔日「紳士拍檔」的合作點滴，同時罕有大爆當年拍攝一場接吻戲時，某男演員突然「加料」伸脷，突襲舉動令她至今難忘，笑指當年𡃁妹疑似「被蝦」。



林漪娸在《愛・回家之開心速遞》中飾演朗拿度夫人。（截圖）

林漪娸接受李有毅與兒子李國煒主持的《Ben同Benson「Chur」到行》錄音訪問。（新城圖片提供）

童年冇大志純粹玩票選港姐！感激任達華紳士教戲

林漪娸在訪問中回憶兒時在深水埗、美孚一帶成長的歲月，她形容那個年代雖然生活不算富裕，但大部分人都是很快樂的。被問及兒時夢想，林漪娸坦言從未想過當演員：「完全冇，我個人唔係好有大志，因為媽媽係家庭主婦，好下意識就覺得將來長大後要結婚生仔。」由於緣份未到，加上進入娛樂圈後對演戲產生熱誠：「開始明白多一啲，做得好一啲，慢慢就有火。」

林漪娸曾於1980年參選香港小姐。（TVB截圖）

談到1980年代參選香港小姐，林漪娸表示當時心態純粹是玩：「我表姐提名我嘅，心態完全係玩，冇諗到要攞名次。」她笑言其他佳麗做足準備功夫，自己卻是「傻仔」一個，連穿高跟鞋也不優雅。至於穿泳衣環節，她更顯得毫不在乎：「泳衣嘅部分冇所謂啦，我著一件頭，點會介意。」

林漪娸大爆螢幕初吻被加戲，遭男星「加料伸脷」。（新城圖片提供）

林漪娸回憶入行後第一個工作是與任達華合作拍攝，大談對識有風度。（TVB截圖）

林漪娸回憶入行後第一個工作是與任達華合作拍攝：「佢照顧得我好好，而且好錫我。」她指當年不懂演戲，講完自己對白就當作演完，完全沒有理會對手，但任達華卻很有耐性地教她演戲。問到與任達華合作可有心動？她笑言：「佢嗰時有女朋友喇，當你知道嗰個人有女朋友，你就唔會諗呢啲，你唔諗，又何來心動呢？」

螢幕初吻變驚魂！慘遭對手「加料伸脷」

至於螢幕初吻，林漪娸大爆被某男演員伸脷濕吻：「劇本寫我同任達華結婚嘅，仲會錫錫，睇到劇本就好驚，因為未拍過，但任達華就好gentleman，華哥同監製話唔好錫錫，錫吓面就算。」林漪娸愈講愈激動，她連珠炮發大爆另一位男演員：「嗰場戲講我同佢喺馬路鍚，明明係錫錫，佢伸脷喎！」這場普通鍚鍚戲，結果慘變伸脷濕吻，她記得好清楚，更指對方肯定蝦𡃁妹！

到底邊個加料伸脷？（新城圖片提供）

林漪娸（新城圖片提供）

林漪娸也分享與駱應鈞拍親吻戲份過程。（TVB截圖）

林漪娸又自爆當年拍《壹號皇庭》與駱應鈞有親吻戲份，大爆對方十分害羞：「佢（駱應鈞）做戲好好，但好怕醜，一去到拍感情戲就好怕醜，男仔會緊張過女仔。」

柔情收服鐵漢老公！65歲生日行善助四期癌患

林漪娸的丈夫是前高級警司譚德榮，她形容丈夫是「鐵漢」，自己則是「柔情」：「兩個人相處最緊要舒服，如果佢又硬，你又硬，成日頂撞係冇意思。我會成日講『I love you』，佢唔會講，只會講『love』，但唔好逼佢，知道佢內心係咁就得。」

在65歲生日當天，林漪娸前往一個中心幫助四期癌症病人，她大讚中心的師傅很無私，因為完全不收費，而且很多病人上去練光和練氣後效果顯著。「有啲本來好痛，又要食好多嗎啡，依家可能只係食一次，或者唔使食，仲可以自己上去。」