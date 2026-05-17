193被雪三個月後「復工」走入鬧市玻璃櫃任睇　預告周三出關

ERROR成員郭嘉駿（193）自今年1月疑因失言被MakerVille放入雪櫃後，已有三個多月沒幕前工作，就連有份主持的節目《骰界》宣傳、「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」以及ViuTV的十周年慶祝活動，他都全數缺席，一班「老婆」（193 Fans暱稱）都表示掛念。而昨日（16日）晚上，193在IG出post預告：「聽日 尖沙咀見。」最終他在今日中午時分，以睡衣打扮現身尖沙咀商場外，走入大型玻璃櫃，全程任睇，並有計時器預告將於74小時後「出雪櫃」，牆上亦有下款為193的廣告板：「要等？我都等緊呀？不如一齊等吓啦～」

ERROR成員郭嘉駿（193）自今年1月被MakerVille放入雪櫃後，已有三個多月沒幕前工作，就連有份主持的節目《骰界》宣傳，以及ViuTV的十周年慶祝活動，他都全數缺席。

上月ViuTV舉行《ViuTV 10周年午宴》，全台上下盛裝出席，但ERROR仍然是三缺一。（資料圖片）

昨晚（16日），193發文預告：「聽日 尖沙咀見」

193身處的玻璃屋，裡面設有家居佈置，包括梳化、桌椅、燈、置物架、文具等等，193全程開住直播，期間為了解悶，他坐在梳化上玩爆旋陀螺、砌模型、睇書等等，桌上書本有《被討厭的勇氣》、《別對每件事都有反應》、《不執着的練習》；他全程開住直播，只要開他IG就可以見到193的一舉一動，有粉絲到現場舉牌聲援，亦有人在IG留言打氣，其中有人問到玻璃屋內沒洗手間，要如何如廁。據指193將會在箱內逗留至晚上，並於未來數日持續現身，為74小時後的「解凍復出」作好準備；另有消息指，今次復工與ViuTV完全無關，而今日陪伴他出入的，亦非昔日MakerVille的助手。

身穿睡衣的193在設計得像家居的玻璃屋內直播，靠睇書、玩陀螺、砌模型、玩電話等打發時間。（IG@deniskwok193）