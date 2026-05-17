洪永城貼心教靚女打波片流出　手把手極親暱驚動老婆質問：她是誰

現年42歲的TVB小生洪永城（Tony）與太太梁諾妍於2021年結婚，兩人婚後育有長女「Sir Face」洪靖嵐（Amber）及細女「Sir Nose」細女Beryl，一家四口幸福美滿。不過，向來予人好老公、好爸爸形象的洪永城，近日竟然流出一條與年輕靚女態度親暱的短片，更驚動老婆大人親自留言質問，引來大批網民「食花生」！

洪永城（Tony）與太太梁諾妍於2021年結婚，兩人非常恩愛。（IG@guruhung）

一家四口連埋狗狗，非常幸福。（IG@guruhung）

洪永城最近成為網球狂熱份子。（IG@guruhung）

變身「洪教練」手把手貼身指導

片中可見，最近瘋狂迷上網球運動的洪永城，身穿一身全白色的網球運動服，化身「洪教練」指導身旁一位同樣穿著白色網球短裙、頭戴遮陽帽的年輕靚女。洪永城一開始見到女方的動作，隨即一臉認真地糾正說：「誒誒，瀟瀟，唔係咁㗎，妳動作太緊喇！」

洪永城化身「洪教練」指導身旁一位同樣穿著白色網球短裙的年輕靚女。（小紅書截圖）

非常肉緊。（小紅書截圖）

洪永城直接用手緊緊握著女方的玉手。（小紅書截圖）

還搭膊頭，好親暱。（小紅書截圖）

隨後，洪永城便開始展開其「貼心教學」，一邊口頭叮囑：「首先呢，左腳擺前面先，OK，好喇，跟住手擺喺前面，呢隻手放鬆，OK，膊頭都要放鬆哦」，一邊身體主動貼近女方。期間，洪永城更直接用手緊緊握著女方的玉手，幫忙調整握拍姿勢，並溫柔地引導對方：「右手就揸低少少，OK，好喇，伸展，打開胸膛，烏低少少，係喇，OK，跟住就揮出去，好狠咁！」畫面顯得相當親暱。

「貼心」指導。（小紅書截圖）

其實兩人只是在「演戲」，拍攝運動短片。（小紅書截圖）

聽到導演喊Cut，求生慾極強的洪永城，立刻回復正經，並與靚女保持距離。（小紅書截圖）

導演喊Cut即時避嫌

當靚女成功揮拍後，洪永城隨即興奮拍手大讚，此時畫面突然傳出「Cut」的一聲，原來兩人今次只是在「演戲」，拍攝網球宣傳片。而聽到導演喊Cut，求生慾極強的洪永城，立刻回復正經，並與靚女保持安全距離。後者隨即禮貌道謝：「好，謝謝老師！」洪永城亦一邊退後一邊客氣回應：「唔使客氣，我趕時間，我行先喇。」

靚女此時突然變身粉絲，興奮地向洪永城說想合照。（小紅書截圖）

Cut機後，洪永城非常紳士。（小紅書截圖）

最後一張變四張。（小紅書截圖）

沒料，靚女此時突然變身粉絲，興奮地向洪永城說：「老師，我之前看過你很多的劇，然後我非常非常喜歡你，請問可以跟你合張照片嗎？」原本急著離場的Tony「裝作」有點無奈，當然最後還是答應對方：「唔……我有啲趕時間……好啦，一張啦，一張好唔好？一張好喇。」隨後兩人肩並肩合照，最後一張更變了四張。

「洪太」梁諾妍留言質問，大批網民紛紛「食花生」。（小紅書截圖）

大批網民紛紛「食花生」。（小紅書截圖）

太太梁諾妍「質問」：她是誰？

看老公洪永城與靚女拍得那麼開心，「洪太」即「現身」留言區，留下充滿殺氣的三個字：「她是誰？」。洪永城僅以三個emoji回應：「🫠🫠🫠」，盡顯無奈與害怕。大批網民紛紛「食花生」並留言調侃：「今晚回去跪洗衣板」、「阿嫂，我撐你」、「洪永城今晚同我7街瞓」；更有網民「補刀」說：「點解我覺得你有點點想吃靚女豆腐」，洪永城解釋：「影片效果就是這樣」、「為工作見諒下」。雖說如此，但片段中洪永城一聽到Cut機直至拍照時，全程跟靚女都保持著紳士距離，足見他對太太絕對是一條心，這次的「親暱互動」純粹是為了工作效果。