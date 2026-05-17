容祖兒力撐康堤拉闊騷　感觸分享絕密舊照：看著這BB長大莫名感動

MC張天賦、陳康堤（包包）及湯令山（ Gareth.T）昨晚（16日）於亞洲博覽館Arena舉行拉闊《<3少於三｜MC張天賦x CONSTANCE x Gareth.T》音樂會，今次是康堤去年入行以來初踏拉闊舞台，不少睇住她長大的前輩都來撐場，當中包括與她爸爸陳奕迅（Eason）及媽媽徐濠縈相熟的好友容祖兒。祖兒睇騷時拍下多條片，老懷安慰說：「Bao B大個女🥹🥹」，又轉發康堤翻唱其歌曲《牆紙》、《緊急聯絡人》前傳《九秒九》等的片段。

MC張天賦、陳康堤及湯令山昨晚（16日）於亞洲博覽館Arena舉行拉闊《<3少於三｜MC張天賦x CONSTANCE x Gareth.T》音樂會。（葉志明攝）

今次是康堤（包包）去年入行以來初踏拉闊舞台。（葉志明攝）

今次是康堤（包包）去年入行以來初踏拉闊舞台。（葉志明攝）

康堤唱出多首歌曲！（葉志明攝）

祖兒睇騷時拍下多條片，老懷安慰說：「Bao B大個女🥹🥹」（IG@yungchoyee）

不過祖兒還未滿足，完Show後再分享多張照片，包括二人在後台攬攬的合照，以及更多康堤仍是小孩、少女時去後台探容祖兒班的絕密合照、Selfie等等，可見祖兒真的是睇住康堤大，並且很疼錫她。祖兒發文時非常感性，她說：「We are 提子包🍇❤️陳康堤 🥹🥹🥹 叻叻豬 今日可以比大家看到感受更全面的妳！看著這BB長大 莫名的感動🥹 衝吧！朝著自己的夢想！真的好開心❤️一定要繼續努力！ @_constancec_ 亦因為感受到媽媽背後的愛和支持而感動 當然包括Amazing Styling 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 @hilaryxtsui」而康堤也回覆：「Thank you Joey jehjehhh i love uuuuuuuuuuuuu🥹🥹」

祖兒入後台攬攬康堤。

祖兒貼出不同時期與康堤的合照。（IG@yungchoyee）

表情好搞笑。（IG@yungchoyee）

可見祖兒真的是睇住康堤大，並且很疼錫她。（IG@yungchoyee）

可見祖兒真的是睇住康堤大，並且很疼錫她。（IG@yungchoyee）

這是容祖兒首次開Side track演唱會的後台照，康堤去探班及攬攬。（IG@yungchoyee）

今次換祖兒去探班，同樣攬實康堤。（IG@yungchoyee）

祖兒發文時非常感性，她說：「We are 提子包 陳康堤 叻叻豬 今日可以比大家看到感受更全面的妳！」（IG@yungchoyee）