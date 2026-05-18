惹火天王嫂街拍真人騷曝光私服造型　網民揶揄精緻土：鄉裡才流行

現年38歲的方媛（Moka），自於2017年下嫁年長22年的天王郭富城後，一直過著少奶奶的生活，並為郭家誕下三位可愛千金，組成幸福五口之家。然而，近年方媛近年積極重返幕前，最近更參與內地熱播真人騷節目《五十公里桃花塢》，不過自節目開播以來，方媛便成為了「話題製造機」，繼日前因為「房間分配」風波引來網民熱議後，近日她在節目中的私服衣著再度成為網民冷嘲熱諷的焦點。

郭富城與方媛今年結婚9周年，兩人在社交平台放閃。(方媛小紅書)

方媛為郭富城誕下三位可愛千金。(方媛小紅書)

方媛最近參與內地熱播真人騷節目《五十公里桃花塢》，竟成為最具爭議性的焦點人物。（微博@方媛Moka）

繼「房間分配」引爭議 一舉一動被盯緊

方媛早前在節目首播時，因為分房環節中堅持要選擇單人房，甚至在嘉賓徐志勝委婉暗示空間不夠時仍未退讓，結果被部分網民批評「耍大牌」及「不顧別人感受」，令她瞬間成為節目中的爭議人物。

方媛考慮自己的習慣可能打擾到其他人，所以就想要一間單人間。（節目截圖）

徐志勝提出單人間位置十分特殊，試圖勸導方媛。（節目截圖）

在方媛表示「自己半夜不會步出房門」時，留意徐志勝（右邊男生）的表情。（節目截圖）

方媛聲稱該房間「不是自己搶來的，是他們都說不需要」。（節目截圖）

街頭私服曝光遭網民狂踩「精緻土」

然而一波未平一波又起，隨着節目繼續進行戶外錄影，網民的視線迅速轉移到方媛的造型穿搭上。作為天王嫂，方媛平日在社交平台分享的照片大多高貴大方，渾身名牌，但在錄製節目的街頭側拍片曝光後，其真實的時尚品味卻遭到網民無情吐槽。

方媛平日在社交平台分享的照片大多高貴大方。（小紅書圖片）

一身貴婦look。（小紅書圖片）

大肚都充滿仙氣。（小紅書圖片）

五官精緻。（小紅書圖片）

從網上流出的錄影視頻中可見，當天方媛與其他節目嘉賓恩利一同現身街頭，他們還興奮地和飯店門口擺著的郭天王到此一吃的立牌合照。不過，網民焦點全落在方媛的衣著上，當日她身穿一件白色短身休閒外套，內搭貼身衣服，下身則配搭一條超寬鬆的淺藍色高腰牛仔褲，頭上綁著一個高高的馬尾，並繫上了一個巨大的灰色蝴蝶結髮圈，臉上還戴著一副墨鏡。

方媛近日拍攝節目的造型成為網民焦點。（小紅書截圖）

方媛與伊能靜兒子恩利一同現身街頭拍攝。（小紅書截圖）

大批網民在看到影片後紛紛留言吐槽，直言天王嫂的穿搭充滿「土味」，甚至形容她是「精緻土」：「她穿的個啥啊」、「她背的這個包怎麼好土啊」、「方媛精緻土」、「方媛都嫁給天王這麼多年了，怎麼還是淘寶網紅的髮型」、「髮型、打扮、包…看出用力，但真的土啊…」、「為什麼總戴墨鏡，怕別人把她當路人嗎」、「只有我覺得頭頂這種大蝴蝶結真的很土嗎～村味十足」」、「審美是需要長期累積的，方媛平時挑一些Chanel套裝配的坡跟鞋也是很難看，感覺是鄉里才流行的款」。

網民對於方媛的造型「一眼難盡」。（小紅書截圖）

方媛與老公合照，非常搞笑。（小紅書截圖）

被譏靠老公關係上節目

甚至有網民質疑：「哈，她憑什麼能錄到桃花塢的？」隨即有網民回覆譏諷她是「老公關係戶」。此外，有網民則指出，寬鬆的牛仔褲不但沒有令方媛顯高，反而令她的身形比例顯得有些矮小。「這就是方媛平時從不po個人全身照的原因了，之前看到有網友拍到過她全身照，真的是很路人的身高和身材」。不過，也有部分網民力挺方媛，大讚她五官立體，認為這只是普通的日常休閒穿搭，錄製綜藝節目最重要是舒適。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）