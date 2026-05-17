肥媽現身鄭國江慈善騷　再串爆李泳漢唔肯搵工：我小學都未畢業！

藝人施明離世後，「鼎爺」李家鼎、李泳漢、李泳豪家族糾紛事件愈演愈烈。曾與鼎爺拍節目的肥媽（Mariam Maria Cordero）不時公開爆鬧大仔李泳漢，直指聽到對方錄音好離譜，斥他不返工，要拎屋契去按「係咪人嚟㗎？」她又戥鼎爺慘，稱鼎爺「好瘦好陰公」，肥媽曾勸他不要再「捱」養大仔一家人，但鼎爺不聽勸。

李家鼎透露李泳漢老婆是他的騎馬學生。(youtube截圖)

李泳漢多謝大家關心。（葉志明攝）

大孖李泳漢同細孖李泳豪曾跟媽媽到美國生活。（IG圖片）

李家鼎與李泳豪以及黃夏蕙。(葉志明攝)

肥媽串爆李泳漢：我小學都未畢業！

肥媽日前現身賀著名填詞家鄭國江入行55周年的慈善騷《鄭國江詞名一生紀念群星演唱會2026》。肥媽演出完畢後，在台上炒熱氣氛，她先問大家有沒有看《中年好聲音》，觀音大嗌有。肥媽續說：「所以香港係冇懷才不遇㗎，邊有搵唔到嘢做㗎？」說畢台下掀起一陣熱烈掌聲，肥媽轉身後再裝作臉哥不悅，她再斥：「四呀歲搵唔到嘢做！我小學都未畢業！香港點會搵唔到嘢做？你真係點我咩？」揞名串爆李泳漢「我高中畢業都冇，我幾多歲？45歲，出去做銷售員都唔請！」 一言論。

肥媽再謂，《中年好聲音》帶挈了不少參賽者收入增加，「香港政府真係應該俾啲support我哋！」又指「而家香港咩環境？個個有工開喎！」

肥媽在台上揞名串爆李泳漢。（小紅書）

肥媽在台上揞名串爆李泳漢。（小紅書）