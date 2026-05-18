愛回家大結局丨初戀Cafe豪仔面臨失業　李泳豪急重啟YouTube吸金

TVB王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》近日盛傳將於7月停拍迎來大結局，劇中飾演「初戀Cafe」水吧伙計「豪仔」的李泳豪面臨「失業」危機！加上老父李家鼎（鼎爺）早前爆出遭大仔李泳漢當「人肉ATM」，豪仔受訪時直言老父現在「財政係辛苦」。為了解尋找新出路，李泳豪前日（16日）在社交平台宣布重啟個人YouTube頻道積極吸金，獲大批網民力撐兼出謀獻策！

豪仔受訪時直言老父現在「財政係辛苦」。(節目截圖)

豪仔受訪時直言老父現在「財政係辛苦」。(節目截圖)

TVB王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》近日盛傳將於7月停拍迎來大結局，劇中飾演「初戀Cafe」水吧伙計「豪仔」的李泳豪面臨「失業」危機！(節目截圖)

重啟YouTube頻道吸金 網民獻計「拉埋鼎爺煮餸」

為了拓展收入來源，李泳豪前日（16日）在Facebook發文希望大家多支持：「我開始經營自己的YouTube Channel，大家訂閱支持下我，我會拍多啲片比大家睇。」帖文一出，隨即獲大批網民留言力撐，並紛紛為他的YouTube大計獻計：「支持！拉埋鼎爺喺自己YouTube Channel做阿爺廚房，分分鐘爆紅，好過留在TVB」、「趁而家有流量有熱度，拍一兩條片就好易過100,000訂閱」、「好好把握現在機會，帶老婆出嚟做多些活動，帶我們見見寵物店」、「可以講吓你細個拍戲嘅情況，喜歡聽你的故事」。

李泳豪在Facebook發文叫大家支持：「我開始經營自己的YouTube Channel，大家訂閱支持下我，我會拍多啲片比大家睇。」（Facebook@李泳豪）

其實李泳豪開設個人YouTube頻道已超過十年，累積約100條影片，內容包羅萬有，包括教飄移、打拳、受訪片段、童年及長大後拍攝花絮等。不過近年產量極少，直到約一個月前才罕有更新，分享自己的結婚盛況，如今看來正是為全面重啟頻道試水溫。

李泳豪開設個人YouTube頻道已超過十年，累積約100條影片，內容包羅萬有。（YouTube@豪仔Greg lee）

李泳豪開設個人YouTube頻道已超過十年，累積約100條影片，內容包羅萬有。（YouTube@豪仔Greg lee）

近年產量極少，直到約一個月前才罕有更新，分享自己的結婚盛況，當時有指係反擊大哥李泳漢。（YouTube@豪仔Greg lee）

影片在施明喪禮前post出。（YouTube@豪仔Greg lee）

婚禮充滿歡樂。（YouTube@豪仔Greg lee）

豪仔承諾好好照顧鼎爺。（ig@drift_greg）

網民建議夫妻一齊拍片。（ig@drift_greg）

鼎爺陷財政困難 泳豪扛起養家重擔

鼎爺早前備受前妻施明離世及家庭紛爭雙重打擊，一度暴瘦成「紙板人」。李泳豪於本月14日接受TVB娛樂新聞台訪問時，代父報平安指其胃口及身體狀況已大有好轉，但同時坦承鼎爺現時面臨財政壓力。鼎爺委託細仔李泳豪做財產執行人，豪仔在訪問中直說：「佢（鼎爺）而家嘅財政係辛苦，好彩係我仲開緊工仲搵緊錢，暫時仲應付到嘅，我哋都係時候take care爸爸啦。」他坦言現時除了幕前工作，還需積極經營YouTube頻道及國內賽車班努力掙錢，父子同心共度難關。

李泳豪表示大家陪佢經歷好多。(影片截圖)