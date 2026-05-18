林盛斌大女林霏兒被人身攻擊　高EQ回應羞辱：我內心比你想像強大

林盛斌（Bob）的大女林霏兒（Faye）及次女林熹兒（Haye）上月底前出席電影首映禮，應傳媒要求企定定擺甫士影相，表現大方，不過有網民看到照片及影片後，就留言人身攻擊年僅17歲的Faye，批評其外型，而阿Bob亦相當心痛，叫網民高抬貴手：「如果大家真係有咩不滿，或者想發洩，可以將火力對準我。因為我係藝人，呢啲係我工作嘅一部分，我已經習慣咗，但小朋友係無辜嘅，佢哋唔係呢個圈嘅人嚟，希望大家能夠俾一啲空間佢哋，同埋邊個人見到自己親人或者心愛嘅人被攻擊會開心？我只係希望大家可以將焦點放返喺我身上。」

林盛斌（Bob）的大女林霏兒（Faye）及次女林熹兒（Haye）上月底前出席電影首映禮，應傳媒要求企定定擺甫士影相，不過有網民看到照片及影片後，就留言人身攻擊年僅17歲的Faye，批評其外型，而阿Bob亦相當心痛。（資料圖片）

阿Bob相當心痛，叫網民高抬貴手：「如果大家真係有咩不滿，或者想發洩，可以將火力對準我。因為我係藝人，呢啲係我工作嘅一部分，我已經習慣咗，但小朋友係無辜嘅，佢哋唔係呢個圈嘅人嚟，希望大家能夠俾一啲空間佢哋。」（資料圖片）

但幸好，Faye的心臟比想像中強大，Bob透露：「大女仲同我講佢呢幾日同媽咪去韓國畢業旅行玩得很開心，似乎冇被評論影響。我一直都有教佢哋，喺呢個行業有讚美自然就有批評，最重要係我哋要在乎邊一啲愛我哋，真正在乎我哋嘅人。」Faye近日不但拍片鼓勵其他女生，還大方回應網民的評論，哪怕有人嘲她是「坦克」，她也正面迎擊。

幸好，Faye的心臟比想像中強大，正在首爾遊玩，心情大靚。（IG@ fayelammm）

Faye近日不但拍片鼓勵其他女生，還大方回應網民的評論。（IG@ fayelammm）

Faye在片段中向各位女孩們喊話，表示每個女孩都是鑽石：「Hi everyone, it’s your girl Faye! Welcome back to girls’ talk，Girl，你！係一粒鑽石！鑽石係睇唔到自己發緊光，你亦都可能睇唔到自己其實係咁靚，其實係咁有才華，其實係咁閃耀。我哋成日淨係睇到啲人講或者，唓，唔得嘅你？唓，你咁嘅？你咁肥嘅？你咁樣衰嘅？你咁咩……同時會我哋作為一粒鑽石，我哋都要好似鑽石咁堅硬，你會唔會見到粒鑽石喺咁多人批評之後邊樣衰？No！It’s still so beautiful, so luxurious and so rare! And girl你都係，比一啲人批評之後，你都仲係咁靚！ you are diamond and I love you so so much. 」

Faye在片段中向各位女孩們喊話，表示每個女孩都是鑽石，美麗而堅硬：「你會唔會見到粒鑽石喺咁多人批評之後邊樣衰？No！It’s still so beautiful, so luxurious and so rare! 」（IG@ fayelammm）

有網民轉發其片段，指覺得Faye靚女，認為「靚」沒有一個標準，女孩不應被社會所講規範去PUA，而且很多有肉地的女孩都很有市場，Faye就親自回應：「多謝你 ❤️！我諗我主要想宣揚嘅 並唔係比較 亦都唔係話比較『肥』嘅女仔都可以有『市場』 而係簡單提醒每個女仔都係美麗的！❤️」她發放正能量宣言，即使面對網民挑機，指她自我催眠，她也說：「世界唔會迎合單一標準 但每個人都值得被看見」認為要多點欣賞別人，「若然你冇收到我想講嘅 都冇問題㗎 但係我呢一啲片 有令好多女仔開心 其實我覺得已經足夠～」

Faye面對人身攻擊的心態很好。（IG@ fayelammm）

有網民指覺得Faye靚女，認為「靚」沒有一個標準，女孩不應被社會所講規範去PUA，而且有肉地的女孩都很有市場，Faye就親自回應：「多謝你！我諗我主要想宣揚嘅 並唔係比較 亦都唔係話比較『肥』嘅女仔都可以有『市場』 而係簡單提醒每個女仔都係美麗的！」（Threads@ fayelammm）

Faye大方回應網民留言，並發放正能量留言。（Threads@ fayelammm）

甚至當有網民說：「做架坦克應該都可以行軍打仗」，Faye仍大方回應：「關咩事 😂 你得到我注意啦 希望你之後可以開心啲 發掘吓自己生命嘅意義￼ 我內心比你想像中強大」有網民安慰她，希望她不要被打擊到，她還反過來叫對方不用擔心，強調「就係因為有你哋繼續欣賞我/鍾意我 我先唔會俾啲塵埃打擊到（*＾3＾） I hope at least some girls will be affected and be happier because of my stupid videos !! 💕」有網民轉發Faye之前分享自己價值觀的帖文，指阿Bob和太太好識教女，Faye也不否認：「媽咪教得好好 爸爸都教得好好 教嘅嘢都唔同～」

甚至當有網民說：「做架坦克應該都可以行軍打仗」，Faye仍大方回應：「關咩事 😂 你得到我注意啦 希望你之後可以開心啲 發掘吓自己生命嘅意義￼ 我內心比你想像中強大」（Threads@ fayelammm）