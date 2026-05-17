中年好聲音4｜蔡宓婕淚崩揭懷胎6個月引產痛失骨肉　令全場淚崩！

無綫（TVB）選秀節目《中年好聲音4》今晚（5月17日）播出新一集。來自台灣的蔡宓婕以《光明》參賽。演唱後，主持人車婉婉問：「人生最想吶喊嘅係咩時候？」蔡宓婕說出一個不為人知的事：「我曾經有過一個BB⋯⋯」



蔡宓婕演唱《光明》。（《中年好聲音4》截圖）

蔡宓婕揭曾做人工流產，痛失第一個BB。（《中年好聲音4》截圖）

蔡宓婕揭曾做人工流產，痛失第一個BB。（《中年好聲音4》截圖）

淚揭引產痛史：感受胎動卻要親手告別

蔡宓婕說：「我⋯係⋯我覺得，我而家有個仔，但其實呢個仔之前，有過第一個BB，但喺我大肚6個月嘅時候，醫生同我講，呢個BB係唔健康，你唔可以要嘅。跟住我喺醫院嘅時候要將佢生出嚟。護士同我講，媽媽，我而家要打針，BB就會冇心跳㗎啦，但係佢一路同我講嘅時候，個BB一路喺度郁緊，因為6個月嘅時候已經有胎動。所以我覺得呢個，人生就係咁樣囉。可以喊可以崩潰，但係你唔可以失去希望。要一直喺咁⋯⋯」

蔡宓婕分享自身故事，令全場淚崩。（《中年好聲音4》截圖）

蔡宓婕分享自身故事，令全場淚崩。（《中年好聲音4》截圖）

大家都聽到喊。（《中年好聲音4》截圖）

大家都聽到喊。（《中年好聲音4》截圖）

蔡宓婕說：「因為人生唔一定positive，有低谷，然後先有起，呢個就係人生。」（《中年好聲音4》截圖）

車婉婉失控落淚 蔡宓婕悟出人生真理

有幕後人員遞上紙巾，她說：「我自己有準備。」車婉婉：「但係我冇呀嘛⋯⋯」令充滿哀傷的場面添上了一點笑聲。車婉婉：「我諗住你唱啲咁positive嘅歌，我就唔袋紙巾上嚟。」蔡宓婕說：「因為人生唔一定positive，有低谷，然後先有起，呢個就係人生。」