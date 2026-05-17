關嘉敏凌晨化白臉妝拍戲有怪事發生：收唔到音，啲燈唔小心熄咗

「女神」關嘉敏今日（17日）出席劇集《香港探秘地圖》的宣傳活動，她接受《香港01》訪問時「語出驚人」，大方承認自己已經邁入「中女」階段，更笑言自己已經「中」了兩項所謂的「中年三寶」。雖然自嘲年紀增長，但關嘉敏對工作的熱誠依然不減，更分享了早前拍攝這部劇集時的驚險趣事。

「女神」關嘉敏接受《香港01》訪問時「語出驚人」。(胡凱欣 攝)

關嘉敏指自己在其中一個單元挑戰飾演一名粵劇花旦，並於第一集就會率先登場。她笑言這個角色並不簡單，甚至帶點「機心」：「會同龔嘉欣、南哥佢哋有啲對手戲。我會搽曬塊面唱粵曲嗰啲啊，亦都經歷咗好多花旦會做嘅嘢啦，Casting啦或者係著旗袍，所以呢其實我呢一套劇入面，我覺得都試咗好多唔同嘅造型。」至於被問到拍攝時有否遇見靈異事件時，她帶著點害怕說：「拍嘅時候都有少少驚嘅！我仲好記得呢我第一套劇喺響古裝街度拍，就係呢一套啦！就著住旗袍好夜夜晚我哋都係凌晨嗰啲時間，響古裝街嗰度拍曬所有唔同嘅嘢，雖然係好多人嘅，咁但係喺呢個moment你仲要化曬一個白臉咁嘅妝，其實係會有少少驚嘅。咁可能都係自己嚇自己啦，希望係自己嚇自己啦，（發生啲咩事？）其實唔多嘅，咁但係有時可能收唔到音啊，或者啲燈唔小心熄咗啊，咁可能都係技術上嘅問題。」

關嘉敏迷上「中年三寶」：我基本中咗兩樣

對於許多女藝人來說，「年齡」往往是個避諱的話題，但性格爽朗的關嘉敏卻顯得非常豁達。而近期網上瘋傳的「中年三寶」，分別是馬拉松、Hyrox及Pickleball，關嘉敏聽完都忍不住大笑：「其實呢我都基本上我都中咗兩樣嘅！」

關嘉敏迷上「中年三寶」。(胡凱欣 攝)

不介意被叫「中女」 早接受更舒服

對於「中女」這個稱號，關嘉敏表現得非常大方：「當佢講咗中年三寶，其實我不得不承認嘅，我都已經踏入中年啦，開始邁進啦已經。」當被問到實有不少藝人都不想承認自己到中年，她直接了當表示：「點解唔承認？咁真係嘛，我覺得佢哋講嘅中年三寶，係因為呢個程度嘅運動，好適合由十幾歲去到七十幾歲都會參加嘅人。咁我覺得呢啲係幾大範圍，我覺得係值得去玩同埋值得力推囉，我覺得我總有一日會到中年嘅，所以我都唔係好介意。其實我而家開始接受呢，咁到時候真係到中年嘅時候，就冇咁難受。」