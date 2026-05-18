丁子朗拜三次姻緣石未見效先變笑話：拍拍吓唔見我喺舊石後面拜緊

藝人丁子朗近日正忙於為新劇《香港探秘地圖》進行宣傳，日前他出席活動時分享拍攝點滴。 他於劇中飾演一名滿腔熱誠的青年導演「高文彬」，為了尋找亡母的蹤跡，不惜與「神棍」道士黎耀祥一起勇闖鬼屋、大搞「亡魂」探險。雖然題材靈異驚悚，但丁子朗直言劇本其實包裹著一份沉甸甸的母子情，讀劇本時更一度感觸落淚。

丁子朗直言劇本其實包裹著一份沉甸甸的母子情，讀劇本時更一度感觸落淚。(胡凱欣 攝)

丁子朗「勇闖」姻緣石連拜三次

提到外景拍攝，丁子朗透露劇組曾到灣仔著名的姻緣石取景。在半山腰行了20分鐘山路才到達，適逢當日下雨， 丁子朗與一眾男丁還要幫忙搬運器材，過程相當艱辛。他想著既然來到神靈之地，丁子朗笑言自己也抱著「見到姻緣石，冇理由唔拜下㗎嘛」的心態，在空檔時間借了公司的香火，對著姻緣石「虔誠地拜了三次」。他幽默地揭開背後目的：「第一次咁係人緣啦，希望啲人會鐘意我哋套劇，會鐘意我哋嘅角色啦。第二次就係姻緣啦，咁第三次就係拜事業。」不過被問到是否靈驗時，他則笑言可能是自己不夠虔誠，目前似乎還未見效，但就已經成為了大家的笑話：「拍拍吓唔見咗我，原來我喺舊石後面拜緊。」

丁子朗對著姻緣石「虔誠地拜了三次」。(胡凱欣 攝)

重溫昔日Vlog 被自己的普通話「嚇親」

日前丁子朗於內地參與音樂會，剛完成舞台表演的他顯得心情大靚，他直言非常享受與觀眾近距離互動的感覺，這令他回想起在男團訓練時的情況。雖然丁子朗現在的工作重心回歸到演戲上，但他表示不會放棄唱歌與跳舞。除了唱跳舞外，丁子朗被現場的主持人激讚普通話說得很標準，但原來他是有下過苦功的。

剛完成舞台表演的丁子朗心情大靚。(胡凱欣 攝)

丁子朗回想起3年前參加《亞洲超星團》時所說的普通話，令他大受打擊：「我諗係突破咗一個樽頸位，因為exactly早幾日之前，我屋企播youtube啦，佢自己電視度播。咁我播嘅時候，佢播咗一條超星團嗰啲vlog嘅片，我唔敢相信當時我嘅普通話係咁差囉！我嗰陣時以為自己覺得都ok、正常咁樣，但係而家睇返，嘩！點解嗰陣時咁嘅音都講得出嘅。」他笑言當時連簡單的日常對話都講得詞不達意，現在回頭看，反而覺得這是一個很好的成長印記。

丁子朗回想起3年前參加《亞洲超星團》時所說的普通話，令他大受打擊。(胡凱欣 攝)

重金禮騁老師教普通話

為了在戲劇上有更好的發展，丁子朗目前更特意聘請了專業的老師學習台詞對白：「大佬，我上普通話堂好貴㗎個老師！我搵咗個真係教臺詞嘅普通話老師，佢唔係淨係教我普通話，教我點樣讀唔同嘅臺詞，咁我覺得如果我係想拍多啲唔同嘅戲嘅時候，都一定要係工欲善其事，必先利其器。」他希望為未來的演藝路打好根基。