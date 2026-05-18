謝霆鋒街坊裝低調幫襯2蚊平民小店　網民驚嘆：明星真的會去嗎

現年45歲的謝霆鋒多年來人氣不減，繼去年4月在香港完成演唱會後，便馬不停蹄地忙於在內地舉行巡迴演唱會，同時亦要兼顧綜藝節目的拍攝，工作行程可謂排得密密麻麻。而謝霆鋒所走訪之處，必定吸引大批群眾圍觀，場面極度墟冚，盡顯其超強人氣。雖然謝霆鋒早年已被估計身家逾10億港元，但私底下的他日常生活卻相當貼地。近日，便有網民在長沙一條不起眼的小巷中，成功捕獲他親自光顧平民食店，不禁驚嘆：「明星真的會去這種地方消費嗎？」。

謝霆鋒是公認「360度零死角」凍齡男神。（微博圖片）

謝霆鋒最近忙於內地巡迴演唱會。（IG@chefnicookies）

開騷之餘繼續去「探店」。（IG@chefnicookies）

謝霆鋒幫襯2蚊平民小食被捕獲

近日，有網民在社交平台以「碰到謝霆鋒來買蔥油粑粑～」為題發帖，激動分享：「媽媽呀，第一次這麼近距離看到大明星，老闆們都不認識，硬說這個伢子看起來才20多歲，不可能是謝霆鋒。現場只有我一個人激動地衝出去拍了兩張，他很害羞。」

近日有網民分享在長沙一間小店，偶遇謝霆鋒。（小紅書圖片）

該網民憶述當時的驚喜過程：「我正在這家等餃子，還沒開始吃，前一個客人回到房間裡說『謝霆鋒在前面買糖餃子～』（其實是蔥油粑粑），他說了好幾遍，我以為開玩笑呢，我想怎麼可能？起身從裡面往外看，蔥油粑粑窗口外就是一張謝霆鋒的帥臉。我激動了，馬上衝出去拍了兩張，拍完第二張照片以後（垃圾車背景那張），他的工作人員衝我做了一個阻擋的手勢✋，我也不好意思再上前，他們就走了。我也很後悔沒去要合影，但我跟霆鋒一樣害羞，社恐一枚。現場人很少，也沒粉絲，最激動的可能就是我」

謝霆鋒完全被美食吸引住。（小紅書圖片）

從網民照片可見，謝霆鋒當時與助手「表哥」現身一條略顯狹窄的街邊通道。該小店的裝修非常簡陋樸素，主打平價街頭小食。從店面的價目表顯示，店內售賣的「蔥油粑粑」及「糖酥餃」每隻僅售2元，價位可謂極度親民。而儘管小店旁停泊著垃圾車，衛生環境一般，但謝霆鋒完全不介意，手上提著一個透明塑膠袋，裡面裝著剛剛購買、熱騰騰的蔥油粑粑。他神情專注地看著手上的袋子，完全被美食吸引住。

謝霆鋒非常低調。（小紅書圖片）

逆齡狀態驚人

而當日謝霆鋒打扮也相當貼地，只是戴了墨鏡，穿著一件極之簡約的深灰色短袖運動T恤，搭配一條黑色休閒長褲，腳上則踩著一雙白色波鞋，造型與普通的街坊鄰里幾乎沒有兩樣，但依然難掩星味，健碩身形更是非常吸睛。網民紛紛激讚其狀態保持得極好：「他實物好年輕啊 越老越帥！」、「帥，真的像20多，他保持的太好了」、「比例好…頭肩比、身材比例都很不錯～」、「氣質好，身材比例好，各方面優秀全才戰勝所有。」

網民估計謝霆鋒在拍攝新一季《一飯封神》。（小紅書圖片）

照片曝光後，不少網民留言表達羨慕博主偶遇男神之情，有人直呼：「演唱會5萬的票都沒那麼近」、「何其幸運」、「你運氣真好！」；當中有人不敢相信：「啊，明星真的會去這種地方消費嗎？」對此，博主在回覆中透露謝霆鋒當時正在拍視頻，相信與新一季《一飯封神》有關。不過，也有不少網民認為，即使不是拍節目，相信有好吃的地方，謝霆鋒也絕對不會介意環境的簡陋，力證男神愛幫襯平民食店的貼地作風。